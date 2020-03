Joe Bastianich, niente finale di Italia’s got talent: Brignano al suo posto

Joe Bastianich bloccato negli Usa salta la finale di Italia’s got talent: al suo posto arriva Enrico Brignano

Ci siamo: stasera 6 marzo andrà in onda la finale di Italia’s got talent 2020 a partire dalle ore 21:25 su Sky Uno e in chiaro su Tv8. Per il capitolo finale dello show, due le ‘defezioni’. Non ci sarà la conduttrice Lodovica Comello, che sta vivendo gli ultimi giorni di gravidanza (al suo posto Enrico Papi). E, notizia dell’ultima ora, forfait anche per Joe Bastianich che è rimasto bloccato in America a causa della difficoltà di spostarsi per il mondo in questi giorni. Difficoltà dettata dal continuo espandersi del Coronavirus. A dare la notizia è stato lo stesso programma, che nelle scorse ore ha scritto un comunicato via social. A sostituire Bastianich ci sarà Enrico Brignano.

Il comunicato della trasmissione: Joe Bastianich “non potrà essere dei nostri”

“A causa della difficile situazione attuale, Joe Bastianich non potrà essere dei nostri questa sera a Roma. Ma i giudici non saranno soli! Ad aiutarli ci sarà Enrico Brignano, guest judge della Finale di #IGT. Ci vediamo stasera alle 21.30 su TV8″. Questo il comunicato pubblicato dalla trasmissione su Facebook. Invece, confermati in giuria Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano. L’ultimo atto del talent conterà anche su un’ospitata di spicco, quella dell’attore Luca Argentero che si avventurerà in una riflessione sul significato della vittoria e della sconfitta. Ricordiamo che l’interprete, che presto diventerà papà, lo ritroveremo in tv in ‘Doc – Nelle tue mani’, fiction in onda da giovedì 26 marzo su Rai1.

I finalisti di Italia’s got talent 2020: al timone Enrico Papi che subentra a Lodovica Comello

Per quel che riguarda i finalisti di Italia’s got talent 202o0′, questi i nomi annunciati: Zio Tore e Andrea Fratellini; Iorio Family; Claudia Lawrence; Silvio Cavallo; Antigravity Show; Compagnia Colonna; Sunshine Gospel Choir; Powa Tribe; Francesco Carrer e Claudio Morici. Lo show sarà condotto dal frizzante Enrico Papi che sostituirà Lodovica Comello.