Italia 1 palinsesto ufficiale: novità e conferme. Boom Iene che fa tris

Mediaset ha presentato i suoi palinsesti. Per quel che riguarda Italia Uno pochi cambiamenti e quindi poche novità. Pier Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato che l’obbiettivo è portare sul secondo canale del Biscione più intrattenimento non tanto per aumentare lo share, quanto piuttosto per “dare una nuova marcatura editoriale”.

Le novità del palinsesto 2024/2025 di Italia Uno

Confermatissime Le Iene che vedranno una novità importante. Oltre al classico programma e al format Inside , ci sarà una terza costola della trasmissione. Tale progetto si concentrerà sul lato “della spettacolarità, della brillantezza”, ha rivelato Federico Di Chio, Direttore Marketing Strategico.

: trattasi di una gara di improvvisazione con un cast che deve ancora essere composto. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la messa in onda nella primavera 2025 de Il Formicaio, un format spagnolo descritto come una scommessa dall’amministratore delegato di Mediaset. “La ricerca del cast è molto complicata”, ha dichiarato il compagno di Silvia Toffanin.

Le conferme su Italia Uno

Italia Uno trasmetterà nuovamente le partite di Coppa Italia della prima fase della competizione. Le gare finali saranno mandate in onda da Canale Cinque. Sempre per quel che riguarda il fronte conferme, riecco gli show On Stage, che riprenderanno con la conduzione di Roberto Lipari, e a seguire il Mago Fores, e Zelig Lab, che potrebbe ottenere la prima serata.