Italai Sì, dichiarazione d’amore per la Cucinotta: Mariagrazia chiama

Italia Sì, il marito della Cucinotta in studio da Marco Liorni: sorpresa d’amore per Mariagrazia

La prima puntata di Italia Sì di Marco Liorni ha già regalato grandissime emozioni al pubblico italiano. Oltre a tantissima gente comune, sul podio dello studio è salito anche il marito di una nota attrice italiana, Mariagrazia Cucinotta. Giulio aveva voglia di sorprendere la sua donna e di lasciarle una dolce dichiarazione d’amore in diretta tv, di fronte a milioni di telespettatori. L’uomo ha fatto sapere di amare sua moglie più che mai, nonostante siano passati ormai tantissimi anni dal loro matrimonio. I ventitré anni d’amore non hanno fatto altro che consolidare il loro rapporto e la loro armonia di coppia. Nonostante fosse fuori città per lavoro, la diretta interessata ha seguito la puntata ed ha deciso di intervenire telefonicamente.

Mariagrazia Cucinotta a Italia Sì: la dichiarazione d’amore del marito da Marco Liorni

Dopo le parole d’amore di suo marito Giulio, la Cucinotta ha telefonato Marco Liorni. L’attrice ha rivelato di essere rimasta piacevolmente colpita dal gesto di suo marito. I due hanno mostrato al pubblico italiano di essere una coppia come tante altre e di amarsi ancora come il primo giorno. Successivamente, Mariagrazia e il suo uomo hanno divertito tutti con alcuni aneddoti riguardanti la loro quotidianità. Si sono presi in giro con della simpaticissima ironia, sottolineando con dolcezza i difetti dell’altro. Il conduttore ha poi chiesto a Giulio se sia mai stato geloso di sua moglie.

Italia Sì, Mariagrazia Cucinotta chiama in diretta: dichiarazioni d’amore importanti

Giulio ha dichiarato di non essersi mai infastidito degli scatti che hanno reso sua moglie Mariagrazia una vera e propria icona di bellezza e sensualità. In ogni caso, la diretta interessata ha rivelato l’esatto contrario, affermando che il suo uomo è sempre stato molto geloso. Di fronte all’amore e alla complicità tra la Cucinotta e suo marito, Rita Dalla Chiesa e Elena Santarelli si sono mostrate piacevolmente emozione e colpite da tale e grande gesto. A quanto pare, Italia Sì è partito col botto.