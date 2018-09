Albano a Verissimo: durante l’intervista c’è il suo sosia da Liorni

Italia Sì con Marco Liorni e Verissimo con Silvia Toffanin: Albano Carrisi onnipresente

Grandissimo colpo di scena per il pubblico italiano del sabato pomeriggio. Oggi è partita la nuova edizione di Verissimo con Silvia Toffanin su Canale 5 e è iniziato anche Italia Sì su Rai Uno con Marco Liorni. Il primo è un programma ormai conosciutissimo e amatissimo dagli italiani, mentre il secondo è una delle grandi novità di questa nuova stagione televisiva. Quasi in contemporanea, gli spettatori hanno avuto modo di vedere Al Bano in entrambe le trasmissioni, scaturendo una certa ironia da parte del mondo del web. Mentre Mediaset mandava in onda l’intervista che il cantante ha rilasciato alla moglie di Pier Silvio Berlusconi, la Rai ha fatto salire sul podio il sosia del famosissimo cantautore.

Verissimo e Italia Sì danno spazio a Albano Carrisi: il curioso dettaglio

Marco Liorni ha invitato gli opinionisti di Italia Sì (Platinette, Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa) a girarsi di spalle, dando poi il benvenuto allo speciale ospite. Beppe è entrano in studio con il cappello che solitamente siamo abituati a vedere sulla testa di Carrisi e ha iniziato a cantare uno dei più grandi successi del cantante. Grande standing-ovation per il simpatico uomo. La somiglianza tra il sosia e quello vero è impressionante, tant’è che una volta il primo è stato contattato per sostituire l’ex di Loredana Lecciso ad una serata che rischiava di saltare a causa di alcuni problemi alle corde vocali dello stesso.

Albano Carrisi protagonista del Sabato pomeriggio: in onda sia su Rai Uno che su Canale 5

Ovviamente, sentir parlare di Al Bano sia su Canale 5 che su Rai Uno ha scatenato la pungente ironia degli utenti del web. In molti credono che quella di Liorni sia stata una mossa non molto furba, mentre altri hanno gradito, dichiarando di trovare il tutto molto simpatico. Ma qual è la verità?!? Furbo escamotage o semplice causalità?! Al momento, Italia Sì sta dividendo l’opinione pubblica. C’è chi crede che Marco merito una trasmissione migliore e chi invece vede il programma dipinto a pennello sul conduttore.