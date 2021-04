Isola, Vera Gemma contro Ciufoli: “Non mi fido di te. Ti sembro scema?”

Ancora scontri in Honduras. Il comico si è scagliato contro l’attrice per difendere Gilles Rocca. Ubaldo lontano da Fariba

Vecchi e nuovi scontri ancora da chiarire in quel de L’Isola dei Famosi 2021. La giornata è iniziata con una nuova polemica che ha come protagonisti Roberto Ciufoli e Gilles Rocca, Vera Gemma e Fariba Tehrani. Il comico ha rimproverato Vera di avere svegliato l’ex volto di Ballando con le Stelle, nonostante le avesse detto la sera prima di lasciarlo dormire vista la notte a vegliare il fuoco. La figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, però, ha dichiarato di non averla mai sentita questa indicazione e rivolgendosi a Ciufoli ha dichiarato che non si fida di quello che dice e non è chiamata a riporre fiducia in lui a tutti i costi: “Ti sembro scema? Prima fai l’amico mio e poi…”

La madre di Giulia Salemi, dopo avere sentito la polemica, è intervenuta a favore della Gemma e avvalorando la sua tesi: “Non ce l’hai mai comunicato”. Il leader della settimana ha nutrito non pochi dubbi sulle compagne d’avventura e pensa di facciano finta di non avere sentito. Secondo il suo punto di vista, starebbero cercando un pretesto per nominarlo nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi.

Ogni piccola polemica sembra buona per scatenare uno tsunami in Honduras. Le cose non vanno neanche bene per Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Nei giorni scorsi si sono scontrati in più occasioni. Nell’ultimo litigio il cromatologo ha confessato di sentirsi tradito dalla persiana. Per lui, Fariba ha detto numerose bugie e durante la puntata scorsa di lunedì 19 aprile ha preso le difese di Vera Gemma.

Il suo ultimo intervento, infatti, avrebbe riaperto vecchie ferite e il concorrente di Ilary Blasi si è sentito accoltellato proprio da lei con cui ha instaurato un buon rapporto fin dal loro sbarco. Tra loro si sarebbe creato il gelo: la conduttrice approfondirà questo argomento?

Su Playa Imboscada Beatrice Marchetti eliminata continua la sua avventura da sola, cercando vivere, mangiare e rendere tutto più caldo ed emozionante. Da stasera, però, la Marchetti non sarà più sola: una tra Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma perderà al televoto. Chi la raggiungerà dovrà decidere se rimanere o tornare in Italia.

Francesca Lodo ancora contro Gilles Rocca. Secondo la ragazza continua a risponderle in malo modo. Inoltre l’ha accusato di prendersi sempre la porzione di cibo più consistente: