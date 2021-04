Isola dei Famosi stasera: scontro tra due rivali in amore? Le anticipazioni

Undicesima puntata stasera con L’Isola dei Famosi. Come anticipato, oggi giovedì 22 aprile 2021, Ilary Blasi annuncerà l’ingresso di quattro naufraghi disposti a tutto pur di scalzare gli attuali concorrenti della quindicesima edizione. Nel dettaglio entreranno Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. L’arrivo di altre persone potrebbe essere giustificato dalla notizia del possibile allungamento dell’Isola dei Famosi, come rivelato da GossipeTv in seguito allo spoiler di Tommaso Zorzi durante una diretta Instagram.

Non ci sarà, invece, Ignazio Moser bloccato in Messico dopo avere preso un volo per l’Honduras. Il suo ingresso era previsto per lunedì 26 aprile prossimo, ma secondo indiscrezioni dovrebbe esserci un ulteriore ritardo. Il compagno di Cecilia Rodriguez sarebbe in quarantena obbligatoria, necessaria per rispettare le nome anti-Covid. Potrebbe accadere che Ilary Blasi possa cogliere la palla al banzo e approfondire un gossip, seminando già zizzania tra due dei quattro nuovi arrivati.

Manuela Ferrera e Emanuela Tittocchia hanno avuto una storia d’amore con un uomo in comune: Biagio D’Anelli. L’opinionista tv ha assicurato che le due faranno scintille perché tra loro non corre buon sangue. Nel 2011 Biagio ha avuto una relazione con Manuela e contemporaneamente avrebbe iniziata una frequentazione anche con Emanuela.

Quando la Ferrara l’ha scoperto si è consumato un putiferio. Inoltre, in una recente intervista, ha confessato di avere un ricordo molto bello di entrambe nella sua vita sentimentale ma, allo stesso tempo, si è detto preoccupato che proprio sull’Isola dei Famosi possano rivangare episodi del passato che coinvolgono lui.

Nel corso dell’appuntamento serale, uno dei naufraghi affronterà la prova dell’eroe. In cosa consiste? Dovrà riuscire ad andare oltre tutti i suoi limiti e battere il record stagionale della prova del fuoco. In caso di vittoria, si aggiudicherà un banchetto di cibo delizioso da condividere con i suoi compagni d’avventura. Come sempre Massimiliano Rosolino, in Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi la conquista di alcuni vantaggi fondamentali per potere andare avanti in questa avventura.

Isola dei Famosi anticipazioni stasera: chi esce Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile

Chi perderà la sfida al televoto tra Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile? La mamma di Giulia Salemi sarà salvata dal pubblico da casa o sarà costretta a tornare in Italia? La scorsa puntata è stata molto movimentata per lei: tutti i naufraghi hanno avuto da ridire sui suoi comportamenti. Accuse, critiche e cadute di stile come quella di Gascoigne.

L’inglese, durante la nomination, ha preso la sua foto, ha fatto finta di leccarla e poi ha compiuto il gesto di pulirsi il lato B. Questo ha scatenato non poche polemiche tra i telespettatori dell’Isola dei Famosi che hanno chiesto un provvedimento disciplinare o la squalifica.