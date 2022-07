Isola, Vaporidis: “Come spenderò il montepremi e cosa mi dicono i medici”

Il trionfatore dell’Isola dei Famosi 2022 ha spiegato cosa farà in futuro, come gestirà i soldi vinti e come sta fisicamente

Nicolas Vaporidis, dopo 99 giorni in Honduras e 25 puntate, ha trionfato con un plebiscito a L’Isola dei Famosi. Pochi, all’inizio del programma, pensavano che sarebbe stato lui a salire sul gradino più alto del podio. Proveniente dal cinema e non dalla tv, riservato all’inverosimile, un caratterino deciso, ossia caratteristiche che non gli avevano permesso di essere messo nella rosa dei favoriti. E invece è uscito quel Vaporidis che non ti aspetti. Puntata dopo puntata ha mostrato il suo piglio e la sua tempra, il Nicolas più intimo, convincendo e coinvolgendo. Così è arrivata la vittoria.

“Sono rimasto positivamente sorpreso. Il mio desiderio era uscire ‘indenne’ da una macchina che non conoscevo. Ho pensato di non tradire mai me stesso”, ha sottolineato in una lunga intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, con il quale ha avuto una lunga chiacchierata sul percorso fatto in Honduras. A un certo punto si è temuto per il suo fisico. Dimagrito tantissimo, pochi giorni prima della finale ha dovuto abbandonare temporaneamente il gioco per rimettersi un poco in sesto. Come sta oggi? Quanti chili ha perso? “8, peso 56 kg come a 13 anni. Ho l’aspetto da patito, ma i medici hanno detto che recupererò”.

La prima chiamata? Mamma o la fidanzata? “Mia madre, ci siamo rassicurati a vicenda…” Naturalmente subito dopo ha sentito Alì, donna che ha permesso a Nicolas di trovare un equilibrio anche nell’amore. Ha pensato a un regalo per la compagna? “Il tempo. Tanto tempo da trascorrere assieme”. Capitolo montepremi vinto (100mila euro di cui una parte andrà devoluta in beneficienza): come spenderà il denaro? Continuerò a vivere a Londra?

“Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”.

A proposito di tv, gli piacerebbe fare altro sul piccolo schermo oppure L’Isola dei Famosi è stata soltanto una parentesi di una carriera dedicata soltanto al cinema? “Sarebbe una bella sfida, una crescita umana e professionale. Per ora, però, non parteciperò ad altri reality”.

Non è un mistero che molti che orbitano attorno all’ambiente cinematografico non vedano di buon occhio coloro che si ‘contaminano’ con la tv, figuriamoci se è quella commerciale e dei reality show. Vaporidis ha avuto il merito di abbattere tale pregiudizio, giusto? “La libertà di fare le proprie scelte è un qualcosa di impagabile. La vita è una e se le decisioni che si prendono servono ad arricchirla, ben vengano le novità”.

Non con tutti i naufraghi è andato d’amore e d’accordo. Sicuramente ci è andato con Edoardo Tavassi. E pensare che ai nastri di partenza l’attore e il romano parevano ‘il giorno e la notte’. Il primo con alle spalle una eccellente carriera da attore, inserito negli ambienti ‘intellettuali’ del cinema, il secondo rappresentate del ‘popolo’. Come è nata una simile amicizia?