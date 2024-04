Isola: una protagonista di Real Time scartata. Cos’è successo

Silvia Magarre è conosciuta per essere un’habitué del programma Primo Appuntamento che va in onda su Real Time con la conduzione di Flavio Montrucchio. La ragazza si presenta ogni anno, con la speranza di trovare un uomo che possa fare al caso suo, ma ogni volta l’appuntamento va male.

Ormai è diventata una delle protagoniste della trasmissione. Così sembra che gli autori dell’Isola dei Famosi le abbiano chiesto di fare un provino per diventare una naufraga. Silvia ha raccontato sui social come sono andati i fatti. Ha confessato di essere rimasta un po’ perplessa perché non è stata presa. Secondo lei c’entra la sua fisicità.

Durante il provino Silvia ha confessato che le sono state fatte domande inerenti al suo aspetto fisico e le è stato chiesto se per lei andasse bene esporsi in tv in costume. La Magarre ha rivelato di sentirsi bene con se stessa e che per lei non sarebbe stato un problema. Anzi, magari accettare anche persone non dal fisico perfetto potrebbe dare un segnale di normalità rivolto a tutti coloro che soffrono per la propria fisicità. Durante il provino le è stato chiesto anche quanto pesasse.

Poi è uscito il cast completo e Silvia ha scoperto di essere stata scartata. Ci è rimasta molto male e pensa che il motivo sia proprio il suo sovrappeso. Se davvero fosse così sarebbe tristissimo.

“La presentatrice quest’anno sarà una donna, dove tutti sappiamo la sua storia, e senza alcun giudizio, spero che non sia stata presa solo perché magari la mia pancia poteva non apparire bella durante una prova di corsa! Spero che una presentatrice così abbia allargato un minimo gli orizzonti. Lo ammetto ci sono rimasta male quando ho visto che non ero rientrata nel gioco“.

La scelta degli autori, seppur può sembrare di cattivo gusto, non sorprende. Nei reality, soprattutto dove c’è molta esibizione del corpo, raramente vengono prese persone in sovrappeso, specialmente donne. In un periodo storico in cui si celebra molto la body positivity purtroppo non si riesce ancora a metterla in pratica in tv.

L’Isola, è tutto pronto: stasera si parte

Da questa sera alle 21.30 partirà una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, a condurre ci sarà Vladimir Luxuria. Sonia Bruganelli e Dario Maltese occuperanno le poltrone da opinionisti, mentre l’inviata sarà Elenoire Casalegno.

I naufraghi che sbarcheranno in Honduras sono 14, tra questi Joe Bastianich, Matilde Brandi, Samuel Peron, Edoardo Stoppa, Valentina Vezzali e tanti altri. Il 7 aprile, a sorpresa, sono stati annunciati anche altri 5 naufraghi nip.

Tutto è pronto per questa nuova edizione. C’è molta curiosità ma anche molta incertezza sul risultato finale. Vladimir non teme coloro che l’hanno preceduta, ha studiato molto e ha detto di voler concentrarsi su ogni minimo dettaglio. Vedremo se riuscirà a risollevare il reality.