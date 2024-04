Isola dei Famosi, spuntano 5 nuovi naufraghi: ecco chi sono

Domani, 8 aprile, avrà finalmente inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Si tratta di un’edizione piena di novità: alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria, che sarà affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Come inviata, invece, ci sarà Elenoire Casalegno. Pochi giorni fa, abbiamo poi conosciuto i 13 concorrenti ufficiali che sbarcheranno in Honduras, mettendosi alla prova in uno dei reality più difficili della televisione. Inoltre, l’attore Francesco Benigno ha svelato accidentalmente tramite i social il suo ingresso nella seconda puntata. Ma, a quanto pare, ci sarebbero altri cinque papabili naufraghi che ritroveremo presto nel programma di Canale 5. Di chi si tratta?

Come anticipato nelle scorse settimane, il cast dell’Isola dei Famosi sarà composto sia da personaggi famosi che dai cosiddetti “Nip“, ovvero persone non provenienti dal mondo dello spettacolo. Ebbene, il portale Biccy ha svelato i nomi dei 5 concorrenti che andranno a formare la quota “Nip” della nuova edizione della trasmissione condotta da Vladimir Luxuria. In realtà, però, non si tratta di volti totalmente sconosciuti, dato che alcuni di loro hanno preso parte ad altri reality o condotto programmi in canali secondari.

Isola dei Famosi: i nomi dei 5 naufraghi NIP

Dunque, voleranno in Honduras, oltre ai 14 naufraghi già noti, anche altre tre donne e due uomini: Peppe Di Napoli, pescivendolo e presentatore su FoodNetwork; Pietro Fanelli, modello visto al reality Summer Job; Khady Gueye, una modella che ha partecipato ad Ex On The Beach Italia; la contessina Alvina Verecondi Scortecci; Tonia Romano. Su Biccy sono poi uscite altre informazioni su Tonia Romano: ha 36 anni, è mamma di due bambini e nel 2017 ha vinto Miss Eleganza a Casoria. Prima lavorava come pompiere, ora, invece, presenta eventi nel suo paese, fa pubblicità sul web e ha anche fatto parte del cast di un film.

Insomma, diversi di loro non rispecchiano esattamente la definizione di “Nip“, nonostante saranno sicuramente poco noti al grande pubblico di Canale 5. Ad ogni modo, bisognerà attendere per capire se questi 5 nomi (oltre a Francesco Benigno) verranno confermati dalla trasmissione o meno. Nel frattempo, non resta che attendere domani, lunedì 8 aprile, per vedere la prima puntata dell’Isola dei Famosi e conoscere quello che fino ad adesso è il cast ufficiale del reality.