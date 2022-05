Isola, un favorito sul punto di lasciare: chi è e la mossa per farlo restare

L’Isola dei Famosi 2022 rischia di perdere uno dei naufraghi più amati: in queste ore, secondo quanto riferito dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, i vip ancora in gioco si sono ritrovati a decidere se firmare un nuovo contratto per proseguire la loro avventura in Honduras oppure se non siglarlo così da poter far rientro in Italia senza pagare alcuna penale. L’operazione è stata resa necessaria dopo che Mediaset ha deciso di prolungare di circa un mese la messa in onda del reality show rispetto a quanto inizialmente previsto. E chi sarebbe il naufrago che non vorrebbe continuare la propria esperienza? Trattasi di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro.

Deianira, con una Story Instagram, ha spiegato che il giovane sarebbe assai titubante sulla scelta di proseguire o meno il suo viaggio televisivo. In particolare pare che sia orientato per non firmare il contratto. Altrimenti detto, vorrebbe tornarsene a casa. Alla luce di questa situazione, la produzione dell’Isola dei Famosi avrebbe organizzato una mossa per convincerlo a restare in Honduras. Che è successo?

Sarebbe stato organizzato un viaggio in Honduras a un suo caro amico al quale sarebbe stato affidato il compito di fargli cambiare idea. Laddove il ragazzo decidesse davvero di dire addio al gioco, per lo show sarebbe una batosta in quanto Alessandro, oltre ad essere molto amato dal pubblico, è anche uno dei naufraghi che crea più dinamiche, grazie anche ai siparietti con la madre Carmen.

L’Isola dei Famosi come il Grande Fratello Vip

Il cambio delle regole contrattuali in corso d’opera ha un precedente illustre, quello del Grande Fratello Vip. Nelle ultime due edizioni il reality più spiato d’Italia ha aperto i battenti con la data della finale già fissata; data che però è poi stata procrastinata. I gieffini in gioco si sono così ritrovati a dover decidere se fermarsi oppure no (ad esempio Francesco Oppini e Aldo Montano sono stati tra i pochi ad aver deciso di interrompere le rispettive esperienze). Ora la medesima dinamica si verifica con L’Isola 2022.