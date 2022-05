Isola dei Famosi 2022, Mediaset cambia ancora: nuova programmazione

In barba a critiche e malelingue l‘Isola dei Famosi 2022 sta ottenendo un buon successo. Il trio formato da Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria funziona alla perfezione e il cast azzeccato contribuisce a costruire nuove dinamiche giorno dopo giorno. Ingredienti che hanno decretato il successo della trasmissione in termini di ascolti tv: buoni risultati che hanno portato il reality show a vincere pure contro Carlo Conti, indubbiamente uno dei re della Rai, e il suo The Band.

Proprio per questo motivo Mediaset ha deciso, contrariamente a quanto scelto qualche settimana fa, di andare avanti con il doppio appuntamento settimanale. Anche dalla settimana del 23 maggio 2022 l’Isola dei Famosi andrà in onda sia lunedì sia venerdì. L’esperimento delle ultime puntate ha funzionato e così il programma avrà maggiore spazio su Canale 5.

Questa volta Ilary Blasi dovrà vedersela con Mara Venier (ironia della sorte, ex opinionista dell’Isola dei Famosi). Venerdì 27 maggio andrà in onda su Rai Uno uno speciale in prima serata di Domenica In.

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2022

Di recente l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di allungare pure la durata dell’Isola dei Famosi. La finale 2022 era prevista per venerdì 20 maggio mentre ora è slittata a lunedì 27 giugno. Un mese in più di lavoro per Ilary Blasi, che quest’anno andrà più tardi in ferie a Sabaudia con tutta la famiglia.

Proprio perché la trasmissione è stata allungata di un altro mese la produzione ha fatto entrare nuovi concorrenti in gioco. Prima Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Marialaura De Vitis, poi Luca Daffrè, Gennaro Auletto, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini.

Secondo le ultime indiscrezioni in Honduras dovrebbero presto arrivare due ospiti, più precisamente due ex naufraghe: Soleil Sorge e Vera Gemma. La prima ha partecipato nell’edizione 2019, quella vinta da Marco Maddaloni, mentre la figlia di Giuliano è stata protagonista nel 2021, quando ha trionfato Awed.

Pare che le due siano state chiamate per smuovere le dinamiche del gruppo ma sembra che l’influencer italo-americana alla fine abbia optato per il rifiuto considerata la sua sovraesposizione mediatica dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Ancora incerto il futuro di Vera Gemma, che potrebbe essere un’ottima concorrente anche per il prossimo GF Vip di Alfonso Signorini, in questo periodo già alle prese con provini e trattative.