Isola, Ubaldo Lanzo aggredisce Vera Gemma. Interviene Ilary Blasi

Accesi confronti e scontri durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi, di lunedì 19 aprile 2021. Ilary Blasi ha parlato delle nominate, Fariba e Beatrice, deluse dal resto del gruppo. Entrambe si sono avvicinate alle ‘amazzoni’ Miryea e Vera. Gemma, infastidita da Andrea Cerioli, ha spiegato di essersi chiarita con lui dopo la lite avvenuta sull’Isola per il cibo. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, si è mostrato stizzito sostenendo di non cambiare idea. Fariba Tehrani ha accusato i suoi compagni di viaggio di pianificare le nomination. Miryea Stabile è stata informata dalla madre di Giulia Salemi di alcune critiche offensive che le avrebbero mosso gli altri concorrenti alle sue spalle. La ragazza ha deciso di affrontare la cosa con i presunti colpevoli, così ha affrontato Francesca Lodo e la tra le lacrime ha ammesso:

“Mi hanno detto che alcuni di voi mi avete dato della stupida e ci soffro moltissimo”

Ad essere accusati sono stati anche Valentina Persia e Gilles Rocca. La comica ha sbottato il malo modo e si è scagliata contro lei, augurandosi che esca dal gioco e sperando di non incontrarla più nella sua vita perché è una manipolatrice. La Tehrani ha provato a giustificarsi, affermando che loro parlano male alle loro spalle e hanno il diritto di fare lo stesso. Elettra Lamborghini, in studio, è intervenuta per cercare di far comprendere che non è bello che un gruppo di scagli contro una donna molto giovane e che chiedere scusa è sempre meglio.

Ubaldo Lanzo è stato protagonista della decima puntata dell’Isola dei Famosi. Il cromatologo si è scagliato contro Vera Gemma perdendo le staffe e iniziando a dire parolacce. Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino sono stati costretti a intervenire per la sua sfuriata incontrollata. Secondo Ubaldo, Vera ha parlato male di lui alle sue spalle. Si è alzato in piedi gridando e puntando più volte il dito contro la donna.

“Perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta!!! Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome

Intanto è stata inaugurata una nuova spiaggia dove gli eliminati al televoto si giocheranno l’ultima possibilità per rientrare in gioco. Il nuovo luogo si chiama Playa Imboscada e la prima naufraga eliminata, Beatrice Marchetti, sarà la prima a viverci per i prossimi giorni.