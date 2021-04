Isola dei Famosi stasera: Ilary Blasi annuncia un cambiamento e chi esce

Decimo appuntamento con il reality show in onda su Canale 5: cambiamenti in vista e naufraghi messi in difficoltà da una decisione del pubblico

Decimo appuntamento con L’Isola dei Famosi stasera, lunedì 19 aprile 2021. Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena. Ilary Blasi annuncerà al pubblico un cambiamento all’interno del reality show. Sarà inaugurata una nuova spiaggia che si chiama Playa Imboscada, dopo la chiusura definitiva di Playa Esperanza. Questo luogo rappresenta l’ultima possibilità di restare in gioco per i concorrenti eliminati dall’Isola dei Famosi 2021. Ancora una volta, grande protagonista della puntata di stasera sarà il pubblico da casa. La padrona di casa inviterà i telespettatori a indicare il nome del naufrago che dovrà fare apertamente le sue nomination palesi davanti ai suoi compagni d’avventura. Come sempre, Massimiliano Rosolino coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di ottenere un paio di vantaggi davvero importanti per continuare la loro vita sull’Isola.

In studio ci saranno Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini pronti a sostenere Ilary Blasi, a intervenire durante i dibattiti e a dire la loro senza peli sulla lingua. Scopriremo anche chi tra Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti lascerà il gioco. Le due naufraghe sono finite al televoto dopo il giudizio espresso dalle nomination segrete degli uomini e quelle palesi delle donne nella scorsa puntata. Beatrice è stata accusata di non partecipare molto alle dinamiche del gruppo, mentre la mamma di Giulia Salemi è stata definita bugiarda da Gilles Rocca.

Gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2021 sono in continuo calo. La puntata registrata e mandata in differita giovedì scorso ha subito un calo di share e spettatori davvero importante rispetto ai precedenti appuntamenti. La Blasi ha ottenuto nell’ultima puntata 2.942.000 spettatori e il 17,1%. Molto meglio ha fatto la terza puntata di Un Passo dal Cielo 6 conquistando 4.913.000 spettatori e il 20,8% di share. Pur in calo, rispetto agli standard delle fiction Rai, Daniele Liotti ha sfiorato vette del 22%.

Riuscirà a decollare stasera il reality show in onda su Canale 5? Ilary Blasi sfida La Fuggitiva. La miniserie con Vittoria Puccini e Riccardo Leonelli, in onda su Rai1, è davvero un successo di spettatori, share e critica. Stasera saranno trasmessi gli episodi cinque e sei, mentre la prossima settimana gli ultimi due.