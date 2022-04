La Tavassi è ormai il bersaglio preferito di alcuni ex Tiburon, tra cui anche Blind: la questione cocchi proprio non va giù alla Maddaloni

I cocchi danno alla testa all’Isola dei Famosi 2022 e sono motivo di scontro in questi giorni. Ancora una volta sono tutti contro Guendalina: Laura, Estefania e Blind più degli altri. Guendalina e Carmen Di Pietro sono ormai compagne fisse di caccia al cibo: vanno in lungo e in largo a cercare cocchi e conchiglioni. Pare si spingano anche ai limiti del concesso: ci sono delle zone della spiaggia dove è vietato andare. Loro due però arrivano fin dove è consentito, così hanno spiegato almeno, e non superano mai il limite. Magari lo raggiungono, ci stanno sopra ma non vanno oltre; questo ha fatto capire Carmen.

Evidentemente lo fanno anche perché hanno capito che in quelle zone si trovano tanti cocchi, anche se alcuni cadono in mare e quindi non sono più buoni. Loro ci provano, insomma, tanto aprire un cocco in più e rischiare di non mangiarlo è sempre meglio che rischiare di non mangiarlo per niente. Questo pare non vada bene a Laura e Estefania: hanno attaccato Guendalina all’Isola. Nonostante ci fosse anche Carmen, loro si sono scagliate contro la Tavassi. Colpevole anche di nascondere dei cocchi, secondo loro. Eppure quando Guendalina ha voluto mangiare dei cocchi trovati da lei solo con la sua ex tribù lo ha detto apertamente, quindi non si fa di questi problemi. E anche in quella occasione Laura l’ha praticamente aggredita col marito Clemente.

L’accusa del giorno è aver detto di avere un solo cocco la sera prima e mangiarne un secondo il giorno dopo. C’è stato uno scontro tra Estefania e Laura con Guendalina, che secondo loro non dovrebbe quasi aprire bocca. Nonostante tutti urlassero, infatti, l’accusa di essere una urlatrice è piombata addosso a Guendalina, come sempre e chissà come mai. Stavolta le hanno dato anche della bugiarda. Farebbero prima, insomma, a manifestare la loro antipatia anziché cercare scuse: il pubblico apprezzerebbe di più.

Stasera Ilary Blasi andrà a fondo nella lite Guendalina-Laura-Estefania, che la Tavassi ha abbandonato pensando fosse fiato perso. Intanto a fare luce sulla questione ci hanno pensato Carmen e Nicolas Vaporidis. La Di Pietro ha spiegato in confessionale (forse perché nello scontro non le hanno dato modo di esprimersi?):

“Noi abbiamo sempre rispettato i limiti con Guendalina. Abbiamo trovato dei cocchi nelle insenature, è vero, ma si possono trovare perché qui i cocchi cadono dagli alberi e vanno a finire lì. Questo è essere malfidenti, non mi piace”

Sulla questione un cocco o due a disposizione, è stato Vaporidis a spiegare i fatti. E pare anche scagionare Guendalina dalle accuse:

“Non ti scusare di cose che non hai fatto. Qua non è una responsabilità tua. Se loro pensano che tu abbia fatto una cosa di notte quando in realtà Alessandro ha contato male e ne ha trovato uno sotto al sacco… Se vogliono cercare scuse di questo tipo…”

Anche Guendalina ha confermato che non ha intenzione di infrangere le regole. E sembra iniziare a risentire della pesantezza del clima sulla spiaggia. Edoardo si è schierato, finalmente, anche se non davanti a tutti ma consolando la sorella: