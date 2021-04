Isola, tredicesima puntata: eliminato e nominati. Blasi furiosa: “Bugiardi”

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2021 di giovedì 29 aprile è arrivato l’ennesimo naufrago: Ignazio Moser. In studio era presente la fidanzata Cecilia Rodriguez, che ha assicurato di non essere affatto gelosa, ma ha ritenuto comunque opportuno avvertirlo, ovvero ogni sua azione avrà una conseguenza. Giulia Salemi è ritornata in studio. L’influencer ha vissuto un momento emozionante con Fariba Tehrani. La conduttrice ha trasmesso un video che ha raccontato la triste storia della naufraga. Di origini iraniane, ha spiegato che nella sua vita ha sofferto tanto e ha dovuto affrontare vari ostacoli. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ascoltando le parole della madre, è scoppiata a piangere e ha detto di essere orgogliosa di Fariba. La ragazza ha contestato la prova ricompensa. I Primitivi e gli Arrivisti si sono sfidati per potere guadagnare la possibilità di leggere un messaggio dei loro cari. Matteo Diamante e Andrea Cerioli si sono sfidati e a vincere è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Giulia ha avuto da ridire sulla vittoria, sostenendo che il sacco di Matteo era più pesante.

Miryea Stabile è stata salvata dal pubblico e ha battuto Roberto Ciufoli, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera. Ad abbandonare L’Isola dei Famosi è stata quest’ultima. Una volta sbarcata su Playa Imboscada ha deciso di non rimanere insieme a Beatrice Marchetti perché è dimagrita tanto e sette giorni su Cayos Cochinos sono stati più che sufficienti. La modella e attrice 24enne, dunque, continuerà la sua avventura da sola in attesa che arrivi qualche altro eliminato. Per i Primitivi, in nomination è finito Gilles Rocca. L’ex fonico lo ha chiesto esplicitamente. Durante i voti, però, i naufraghi sono stati smascherati da Miryea che ha sostenuto che si sono messi d’accordo per votare Gilles. Zorzi li ha attaccati per avere negato le strategie. Ilary Blasi si è arrabbiata:

“Bugiardi, siete bugiardi fino alla fine però”

Isola dei Famosi, Gilles Rocca al limite finisce al televoto con Ciufoli e Rosaria Cannavò

L’ex fonico ha ammesso ciò che ha fatto, sostenendo di essere arrivato al limite, prima di iniziare la diretta si è sentito collassare, è svenuto e gli veniva da rimettere. Il pubblico dovrà decidere chi eliminare tra Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. L’esito del televoto lo scopriremo in diretta lunedì 3 maggio in prima serata su Canale 5.