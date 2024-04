Isola: Sonia fa autocritica e svela che ha già il suo preferito

Lunedì 8 aprile è iniziata una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, alla conduzione Vladimir Luxuria. Dario Maltese e Sonia Brugnalli sono gli opinionisti. Gli spettatori hanno notato che quest’ultima è stata meno frizzantina e pungente del solito, un po’ spenta. A Fanpage ha spiegato i motivi ed ha ammesso che può fare di più.

Se deve fare un bilancio, Sonia si dà un 7.5. Lunedì è stata vista abbastanza fuori contesto, meno schietta e pungente rispetto a quando occupava la poltrona del Grande Fratello. Ha però ammesso di aver bisogno di tempo per poter osservare meglio alcuni personaggi. Ma ha anche rivelato che ha già i suoi preferiti. In particolar modo la attira molto Edoardo Franco, lo vedrebbe già in finale.

“Mi conosco e so che mi sono tenuta molto, ma era normale all’inizio. […] Ho visto le schede e ce ne sono tre o quattro che non conoscevo e promettono molto bene. Non conoscevo nemmeno Edoardo Franco e sono pazza di lui, voglio iniziare a capire meglio il meccanismo dello psicologo. Devo indagare, mi incuriosisce molto“.

Inoltre la Bruganelli ha apprezzato molto la conduzione di Vladimir che con ironia è riuscita anche a gestire gli imprevisti. Su Elenoire ha detto qualcosa di inaspettato: l’ha vista fortemente in difficoltà. Ma mentre verso di lei è riuscita ad essere critica, cosa diversa è stata per il suo compagno di seduta, Dario. Troppo buonismo nel valutarlo, anche perché è indubbio che le sue uscite siano state sempre poco provocatorie e spesso anche poco utili.

“Un bel voto per Dario, che si è tolto la cravatta da giornalista e ha fatto un salto nel buio. Era terrorizzato persino dai meme e ci sta tutta. Anche lui ci darà delle belle soddisfazioni“.

L’uscita di scena dal Grande Fratello

Sonia ha spiegato anche cos’è successo con il GF, come mai per quest’anno non è stata chiamata. Ha rivelato che c’è stata cattiva informazione e ritiene che erroneamente la sua fuoriuscita sia stata associata al voler dare una linea meno trash al programma.

“La mia ultima edizione del Grande Fratello è stata molto impattante, i concorrenti erano molto vivaci e forti emotivamente, si erano create delle dinamiche esasperate. E devo dire che anche noi che le vivevamo quotidianamente ci siamo fatti prendere dall’emotività. Quando un reality funziona registra la realtà e la realtà non è fatta di perfezione, ci sono anche momenti esteticamente brutti. È giusto che in quel caso l’editore e l’entourage si siano resi conto che quel reality stava rischiando di diventare troppo forte. Ma non ci sono state colpe, tant’è che Alfonso Signorini ha continuato a condurlo e io sono stata chiamata per fare nuovamente l’opinionista“.

I sogni nel cassetto e il sostegno di Paolo Bonolis

L’opinionista ha risposto anche alla battuta che le ha fatto Vladimir sulla possibilità di diventare concorrente. Ha rivelato che non vorrebbe mai partecipare. In realtà un reality non lo vorrebbe nemmeno condurre, le piacerebbe più produrlo.

Per ora, però, nel ruolo di opinionista si trova molto bene perché le dà la possibilità di essere se stessa e fare anche commenti che in un primo momento possono sembrare sgradevoli ma che la rispecchiano a pieno.

Paolo Bonolis come sempre la sta incoraggiando e le sta dando sostegno. Nonostante la separazione, il loro rapporto è rimasto idilliaco. Ha spiegato che il fatto di essere “una coppia analogica” li ha aiutati nell’essere più riservati e anche litigare meno, a differenza di tante coppie che nascono sui social.