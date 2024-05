Isola, silenzio social di Valentina Vezzali dopo l’eliminazione: motivi e reazioni

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda domenica 19 maggio, Valentina Vezzali è stata eliminata dal gioco e di conseguenza ha dovuto lasciare l’Honduras per fare ritorno in Italia. Nonostante la Vezzali fosse una delle naufraghe più apprezzate dal pubblico, il televoto ha comunque deciso di mettere fine alla sua avventura nel reality show condotto da Vladimir Luxuria. L’atteggiamento tenuto dall’ex schermitrice nel corso dell’ultima puntata del programma ha fatto storcere il naso a molti ma ciò che ha davvero colpito i telespettatori è stata la scelta della Vezzali e del suo team di sparire letteralmente dai social in seguito alla sua eliminazione. Un atteggiamento che a molti è sembrato strano e che, come di consueto, ha scatenato le più disparate reazioni social.

L’insolito silenzio social di Valentina Vezzali

Sono ormai passati due giorni dall’eliminazione dell’ex schermitrice dal reality show ma nessun messaggio è comparso sulle pagine social della Vezzali o del suo team. Un fatto parecchio strano dal momento che, normalmente, i concorrenti eliminati dal gioco, non appena prendono nuovamente possesso dei loro profili social decidono di pubblicare anche solo un breve messaggio per ringraziare tutti coloro che li hanno sostenuti durante il loro percorso.

Stesso discorso vale per il team dei concorrenti, che generalmente si occupa di ricondividere il messaggio del loro beniamino aggiungendo a loro volta qualche ringraziamento speciale. Nulla di tutto ciò è accaduto sul profilo di Valentina Vezzali e i fans hanno subito commentato la faccenda, cercando anche di capire per quale motivo la campionessa abbia deciso di comportarsi così.

Reazioni social e ragioni del comportamento della Vezzali

Come di consueto in queste occasioni, gli utenti del web hanno iniziato a ipotizzare le ragioni dell’assordante silenzio social dell’ex schermitrice. Alcuni hanno infatti espresso grande delusione in seguito all’atteggiamento tenuto dalla campionessa al momento dell’eliminazione ma anche per il silenzio nel quale si è trincerata successivamente il suo addio all’Honduras. Altri ancora hanno invece deciso di difenderla, giustificando il suo comportamento e cercando di capire il perché delle sue azioni.

Parlando proprio delle ragioni dietro al silenzio di Valentina Vezzali, queste possono essere molteplici e al momento, senza una dichiarazione diretta dell’ex naufraga, non è ovviamente possibile stabilire quale sia quello giusto. Tra le ipotesi plausibili al momento, avanzate dagli utenti dei social, vi sono sicuramente l’estrema delusione per essere stata eliminata dal gioco, la voglia di tornare alla vita di tutti i giorni e prendersi del tempo da passare con la sua famiglia e i suoi cari lontano dai riflettori e, infine, che si tratti di una pura e semplice strategia.

In effetti, potremmo essere innanzi al preludio di un confronto con il pubblico, magari proprio sui social, per chiarire il suo atteggiamento e, solo a quel punto, ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto durante la sua esperienza nel reality show. Come specificato poc’anzi, non è possibile al momento stabilire con certezza quale di queste motivazioni sia quella giusta o se ve ne siano altre dietro allo strano comportamento della Vezzali.

A questo punto, non resta altro da fare che aspettare la prossima puntata dell’Isola dei Famosi per saperne di più e per assistere al tanto atteso ritorno dell’ex schermitrice in Italia.