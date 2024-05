Isola 18, Luxuria sbrocca contro Vezzali eliminata: brutta pagina di tv

Vladimir Luxuria ha sbroccato totalmente contro Valentina Vezzali dopo che quest’ultima è stata eliminata al televoto da L’Isola dei Famosi. Una scena alquanto forte a livello televisivo e un atteggiamento non proprio impeccabile dal punto di vista della conduzione. Non a caso, sui social, nei confronti della padrona di casa del reality sono piovute critiche pesanti, con diversi utenti che hanno invocato il ritorno di Ilary Blasi e che hanno giudicato non idonea l’ex parlamentare a timonare un programma così complesso.

Al televoto si sono affrontati Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady, Artur e Alvina. Il preferito del pubblico, con il 40% delle preferenze, è stato Peron. Dopodiché è partito il televoto flash che ha condannato all’eliminazione l’ex schermitrice. Queste le percentuali: Vezzali 42%, Khady 39%, Artur 10, Alvina 9. Quando Luxuria ha comunicato all’ex sportiva che avrebbe dovuto abbandonare il gioco, è scattato il patatrac.

Vezzali ha provato rapidamente a sfilarsi dalle riprese delle telecamere. Vladimir ha notato ovviamente tale comportamento ed è andata su tutte le furie. Arrivando quasi a urlare, ha tuonato: “Vedo che te ne stavi scappando, non voglio che tu lasci L’Isola con questo spirito. Hai fatto un certo percorso, vero che ti hanno mandato in nomination, ma è la gente da casa che ha deciso di mandarti via. Quindi non è colpa dei tuoi compagni che ti chiedo di salutare almeno con un sorriso se non con un abbraccio”.

“Non do la colpa ai miei compagni, anzi li ringrazio, anche il pubblico ringrazio per avermi seguito. In bocca al lupo e vinca il migliore”, ha tagliato corto Valentina. Luxuria a questo punto, con modi durissimi, ha sentenziato: “Perché te ne stavi sfuggendo via? Scusa, a me piace essere sincera. Stavi andando via senza salutare nessuno perché eri incavolata, imbronciata, un po’ infantile… adesso lo dico. Ti ho difesa fino ad adesso ma…”. Il riferimento all’infantilità non è stato casuale. Nel corso della puntata, la Vezzali è stata criticata da diversi naufraghi che l’hanno definita proprio infantile. Dunque Luxuria ha voluto mettere il dito nella piaga.

“Io stavo salutando, sono stata eliminata. Quindi prendo e me ne vado. Ho fatto quello che mi sentivo di fare”, ha chiosato l’ex schermitrice. “Fai come ti pare, non salutare gli altri”, la replica stizzita della conduttrice. A questo punto tutti i naufraghi, avendo captato un clima pesantissimo, si sono alzati ed hanno abbracciato l’eliminata. “Se non è Maometto che va alla montagna è la montagna che va da Maometto”, il commento sarcastico di Luxuria. Alla fine Valentina se ne è andata, non prima di aver dato il ‘bacio di Giuda’ a Greta.

Perché Vladimir Luxuria è andata fuori strada

Luxuria, nello scagliarsi contro la Vezzali, è andata fuori strada. Il ruolo di conduttrice è quello di fare da arbitro e di essere quasi sempre super partes. A prendere posizione pro o contro i naufraghi dovrebbero essere gli opinionisti. Non che chi guida il programma non si possa mai pronunciare. Ma c’è modo e modo. L’ex schermitrice non ha fatto un figurone. Questo è stato chiaro a tutti. Infatti è stata spedita a casa dal televoto. Infierire su di lei, seppur è vero che non ha avuto un atteggiamento impeccabile, è però stato esagerato. Soprattutto nel modo, cioè quasi urlando. Luxuria poteva tranquillamente far ‘fuggire’ l’ex sportiva e poi rimarcare con tranquillità che sarebbe stata un’uscita di scena dimenticabile. Invece ha voluto sparare sulla croce rossa, una brutta pagina di tv!