Isola, salta la partecipazione di noto ex GF Vip: chi è, sorpresa

Lunedì, 8 aprile, avrà inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Com’è ormai noto, la conduttrice sarà Vladimir Luxuria, accompagnata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Come inviata in Honduras, invece, ci sarà Elenoire Casalegno, che prenderà il posto di Alvin. Dopo settimane di incertezze e difficoltà per creare il cast completo, ieri, 2 aprile, sono stati finalmente confermati i 13 naufraghi ufficiali: alcuni nomi big e altrettanti totalmente sconosciuti, che i telespettatori sono ansiosi di conoscere e vedere alla prova sull’Isola. Ma, a quanto pare, ci sarebbe ancora un altro volto che avrebbe dovuto prendere parte al reality. Di chi si tratta?

Stando a quanto si legge nell’ultimo numero di Chi, tra i papabili naufraghi in lizza ci sarebbe stato Antonino Spinalbese. A quanto pare, l’ex di Belen avrebbe voluto partecipare all’Isola dei Famosi e sarebbe stato ad un passo dal far parte del cast definitivo. Tuttavia, poco fa, le cose sarebbero totalmente cambiate. Secondo quanto svelato dal settimanale, la partecipazione di Spinalbese pare essere definitivamente saltata. Difatti, non è apparso nelle foto ufficiale dei naufraghi pubblicate su Tv Sorrisi e Canzoni e non è partito per l’Honduras. Non è chiaro, inoltre, se potrà entrare in corsa al programma.

Ma, per quale motivo Antonino è fuori dal cast? Chi non ha dato delle motivazioni concrete, dunque resta un punto interrogativo perché l’hair-stylist alla fine non è diventato un nuovo naufrago. C’è da dire che ha sorpreso che l’ex vippone abbia provato a entrare in un altro reality così poco tempo dopo l’ultimo. Lo scorso anno, durante il percorso al Grande Fratello Vip, Antonino ha espresso più volte la sofferenza provata nel passare così tanto tempo lontano dalla figlia, Luna Marì.

L’assenza ha infastidito anche Belen, la mamma della piccola, che nel loro recente scontro pubblico, ha sottolineato di essersi ritrovata a gestire tutto da sola per mesi, mentre lui era nella Casa più spiata d’Italia. Tra l’altro, pare che Spinalbese sia recentemente tornato a lavorare come hair-stylist, abbandonando quindi l’agenzia di talent creata l’anno scorso, dopo l’uscita dal GF Vip. Ad ogni modo, è necessario specificare che si tratta solamente di gossip non confermati dal diretto interessato. Nel frattempo, cresce l’attesa per la prima puntata dell’Isola dei Famosi, il prossimo lunedì 8 aprile su Canale 5.