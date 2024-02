Isola, rumor: nel cast un volto storico di Ballando con le stelle

Dopo l’annuncio di Vladimir Luxuria alla conduzione dell’Isola dei Famosi, arrivano nuove indiscrezioni anche sul cast. Uno dei naufraghi che potrebbe partire verso l’Honduras è uno dei volti più amati di Ballando con le stelle. Si tratterebbe del ballerino Samuel Peron. Per lui sarebbe la prima volta a Mediaset, dopo anni d’impegno nei programmi Rai. Ma cosa sappiamo, ad oggi, della nuova edizione del reality?

L’Isola dei Famosi tornerà l’8 aprile 2024 su Canale 5 e, per adesso, poche le notizie certe. Dopo essere stata vincitrice ed opinionista del programma, Vladimir Luxuria lo condurrà al posto di Ilary Blasi che pare vedremo sempre in Mediaset per la nuova edizione di Battiti Live.

Nulla di sicuro sul nome dell’inviato, che nelle precedenti edizioni è stato Alvin. Nessuna certezza neanche sull’opinionista. Si vocifera che sia quasi certo il nome di Elena Guarnieri, giornalista del TG5, così da replicare l’esperimento ben riuscito con Cesara Buonamici per Grande Fratello. Pier Silvio Berlusconi adotterebbe dunque i nuovi cambiamenti del reality di Cinecittà anche per quanto riguarda l’Isola dei Famosi.

In un’intervista con la stampa, l’amministratore delegato, si è detto pronto a seguire lo stesso criterio sul cast includendo Vip e Nip, dando al format un’impronta diversa, più appassionante dati gli ottimi risultati che sta ottenendo con il reality condotto da Alfonso Signorini.

Isola dei Famosi 2024: le indiscrezioni sul cast

Oltre al volto del ballerino professionista di Ballando con le stelle, Samuel Peron, sembrerebbe certo un altro nome nel cast dell’Isola 2024. Si tratterebbe di Joe Bastianich, reduce dalla vittoria della scorsa edizione di Pechino Express. Non è una notizia confermata, ma non è mai arrivata neanche una smentita a riguardo.

Di recente è circolato anche un altro nome del varietà di Milly Carlucci, Rossella Erra che ricopre il ruolo di Tribuna del popolo. La diretta interessata ha confermato di essere stata contattata ma non si tratta di una decisione facile. A quanto pare, non c’è stata ancora una sua decisione. Il programma che si svolge in Honduras non è semplice da affrontare tra prove fisiche e razioni di cibo limitate. Si tratta di un’esperienza umana forte per cui è assolutamente plausibile prendersi del tempo per pensarci.

Non ci resta che aspettare per conoscere il cast completo della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.