Isola, è ufficiale: Luxuria conduttrice, show-contentino per Blasi

Dopo varie ipotesi e indiscrezioni, ecco la tanto attesa conferma di Pier Silvio Berlusconi. A condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà Vladimir Luxuria. L’ex opinionista prenderà il posto di Ilary Blasi, che tuttavia non resterà in panchina. Certo è che i nuovi piani per la showgirl hanno il sapore dolceamaro del ‘contentino’. Andiamo con ordine. Durante l’incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il passaggio di testimone, esprimendo profonda stima e ammirazione per la futura conduttrice. Labbra cucite sulla riconferma di Alvin come inviato. In compenso, sappiamo che il programma vivrà una nuova fase. In che modo?

Pier Silvio non ha dubbi: “Ilary Blasi rimane con noi”

L’amministratore delegato ha rassicurato tutti: la collaborazione tra Ilary Blasi e Mediaset non è finita. La showgirl, al centro del gossip per la sua separazione travagliata con Francesco Totti, sarà al timone di Battiti Live. Il programma, infatti, da Italia 1 passerà su Canale 5.

Dunque, quest’anno non vedremo più al timone del festival musicale Elisabetta Gregoraci, impegnata nella conduzione di Made in Italy su Rai 2 con il duo comico Gigi e Ross.

Le novità sul reality

La rivoluzione in casa Mediaset ad opera di Pier Silvio Berlusconi interesserà anche l’Isola dei Famosi.

Il cambiamento non riguarderà soltanto la ormai certa conduzione di Vladimir Luxuria ma anche il cast. Parlando della nuova edizione, nell’incontro con la stampa, Pier Silvio ha anticipato alcune novità: “Abbiamo la volontà e il desiderio di fare evolvere costantemente il nostro prodotto. Vorremo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche del reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro.”

Da questa premessa si spiega la più che giusta conduzione affidata a Luxuria.

Ha, inoltre, aggiunto informazioni interessanti sui possibili concorrenti del reality in Honduras: “Il cast sarà misto, tra persone note e non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento.”

Questa scelta sembra stia funzionando bene anche per il reality di Cinecittà. Sicuramente l’Isola dei Famosi prevede uno sforzo maggiore da parte dei concorrenti. Si tratta di un’esperienza umana forte, ma la preziosa guida di Vladimir Luxuria, ex vincitrice del reality, potrà essere d’aiuto ai famosi e non. Dopo l’esperienza da opinionista, sarà avvincente vederla al timone quest’anno.