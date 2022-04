Il naufrago ieri sera è scoppiato in lacrime parlando del bimbo, di cui però non avrebbe dovuto parlare nel reality show: il divieto

Roger dell’Isola dei Famosi ha un figlio di 11 anni. Ne ha parlato per la prima volta ieri sera, nel corso delle nomination, dopo un mese di permanenza sulle spiagge dell’Honduras durante il quale non ha mai menzionato il bimbo. Una parte del pubblico quindi ha scoperto ieri sera che Roger è padre, ma non era di certo un segreto. Forse sono state le parole di Estefania Bernal, la sua attuale fidanzata, a confondere un po’ le idee: lei ha detto infatti che nessuno sapeva del figlio di Roger Balduino. Probabilmente la modella si riferiva solo ai concorrenti, non di certo al mondo intero.

Insomma, Roger non ha nascosto suo figlio per 11 anni, come magari qualcuno potrebbe aver capito, in modo errato. La spiegazione è molto più semplice: non ne può parlare all’Isola 2022. Per questo Estefania ha detto che nessuno sapeva del bambino, perché c’è un divieto di parlarne. Per questo Roger ha evitato per tutte queste settimane di parlare del figlio o di mandargli dei saluti. Nella puntata di ieri sera però non ha resistito, è stato più forte di lui e spinto dall’amore ha mandato gli auguri di buon compleanno al bimbo.

Endrick, questo il nome del figlio di Roger Balduino, ha spento ieri 11 candeline e di sicuro sarà molto felice del pensiero del papà. In un primo momento, in realtà, Roger ha detto di voler fare gli auguri a un suo caro amico di nome Endrick. Poi è scoppiato in un pianto irrefrenabile, che nessuno riusciva a spiegarsi. Sembrava come se fosse accaduto qualcosa a questo amico, invece la spiegazione era più semplice: ha tentato di camuffare gli auguri a suo figlio. Ci ha provato, ma non ce l’ha fatta e ha vuotato il sacco dicendo che era suo figlio. Estefania lo ha aiutato a parlare, perché lui tra le lacrime non riusciva a farlo.

Roger Balduino ha pianto per il figlio all’Isola dei Famosi e ha spiegato a grandi linee di non poter parlare di lui nel reality show per questioni legali. Dunque potrebbe essere che la madre del figlio gli abbia vietato di coinvolgerlo in questa avventura televisiva. Per questo, insomma, lui ed Estefania hanno parlato di segreti e di questioni legali.

In realtà, però, Roger Balduino non ha mai nascosto suo figlio Endrick. Anzi il suo profilo Instagram è piano di foto insieme a lui, sono molto affiatati e uniti e si divertono tanto insieme. Quindi si frequentano, si vedono appena possono visto che il bimbo vive in Brasile, dove gioca a calcio anche, come si vede dal suo profilo Instagram. Sulla mamma del bambino, invece, non è saltato fuori nulla: non si sa niente di lei, se non che ha avuto una relazione con Roger undici anni fa ed è nato Endrick. Salterà fuori nelle prossime settimane oppure è fermamente intenzionata a stare lontana dai riflettori, insieme al figlio?