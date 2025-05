Isola, Pretelli sulle lacrime di Giulia Salemi: “Avevamo dubbi e paure”

Pierpaolo Pretelli è il nuovo inviato dell’Isola Dei Famosi. In una recente intervista rilasciata con Superguidatv.it ha raccontato qualcosa in più su questa sua nuova esperienza, dando anche un parere in merito al cast, alla conduttrice Veronica Gentili ed all’opinionista Simona Ventura. Pretelli ha infine svelato quale sia per lui la parte più difficile dell’essere lì in Honduras: la lontananza da Giulia Salemi e da suo figlio Kian. Nello specifico ha rivelato come la stia vivendo e che tipo di rapporto abbia con la compagna.

Pierpaolo Pretelli parla della lontananza da Giulia Salemi

Da qualche settimana è iniziata su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. Quest’anno ci sono diverse novità nel cast. La conduzione è passata difatti da Vladimir Luxuria a Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpalo Pretelli nei panni dell’inviato. Proprio quest’ultimo ha recentemente rilasciato un’intervista con Superguidatv.it dove ha parlato della sua esperienza in Honduras. Nello specifico ha parlato anche di come sta vivendo l’attuale lontananza da Giulia Salemi e da suo figlio Kian. Poco prima della sua partenza per l’isola, difatti, la compagna è scoppiata in lacrime in un video pensando al fatto che sarebbero stati separati per diverso tempo.

A riguardo Pierpaolo ha spiegato di aver affrontato con Giulia il tema della lontananza prima di accettare il ruolo di inviato per l’Isola Dei Famosi, soprattutto perché con un figlio così piccolo. I due hanno quindi preso la decisione insieme, constatando come la partecipazione al reality potesse essere per lui un’occasione da cogliere. Pretelli ha sottolineato come lui e Salemi si sostengano sempre a vicenda, comportandosi come una vera e propria squadra. Chiaramente ha affermato che sia lei che suo figlio Kian ed i suoi genitori gli mancheranno tantissimo durante la sua permanenza sull’isola. L’inviato ha poi parlato anche di suo figlio maggiore Leonardo. In quanto a lui ha rivelato di essersi avvicinato poiché vive negli Stati Uniti.

Il parere su Veronica Gentili e Simona Ventura

Pierpaolo ha poi dato un parere in merito a Veronica Gentili e Simona Ventura. A riguardo ha affermato di essere entusiasta di poter lavorare con entrambe, definendo Veronica una piacevolissima scoperta e l’esperienza al fianco di Simona come una palestra.