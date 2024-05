Isola, Pietro Fanelli: “Quanto mi pagavano”, la cifra sorprende

Circa un mese fa, Pietro Fanelli ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Il suo è stato solo uno dei numerosi ritiri di quest’edizione, che si è rivelata un flop senza precedenti. Nel corso della sua permanenza in Honduras, l’ex naufrago si è fatto notare per la sua forte personalità, evitando spesso di piegarsi alle regole non solo del gruppo formato dai suoi compagni, ma anche del programma stesso. A seguito della sua uscita, la sua fidanzata, Alessandra Scarci, ha attaccato duramente l’Isola, parlando di presunti favoritismi e dinamiche organizzate.

Ad ogni modo, anche dopo aver abbandonato il reality, Fanelli ha continuato a far parlare di sé. Prima, si è scagliato contro Fedez, criticando una sua uscita infelice riguardo un ospite di Muschio Selvaggio. Pietro ci era andato pesante, definendolo “nano burattino“, tanto da ricevere una risposta in privato proprio dal rapper. Dopodiché, è stato il turno di Tommaso Zorzi. Stando a quanto rivelato dal ‘poeta’, Zorzi gli avrebbe chiesto una foto dei suoi genitali in cambio del follow su Instagram. Ebbene, adesso, Fanelli ha rilasciato un’intervista a Novella200, dove è tornato a parlare di Zorzi e ha anche rivelato per la prima volta il cachet ricevuto dall’Isola dei Famosi.

Tornando alla questione Zorzi, l’ex naufrago ha detto che ha deciso di parlare solo ora della vicenda perché, grazie all’Isola, ha una piattaforma decisamente più grande, mentre prima le sue parole non avrebbero avuto lo stesso peso. Inoltre, pare proprio che sia stato minacciato di denuncia dall’influencer. Tuttavia, Tommaso gli avrebbe concesso una riserva: “Mi ha detto che era con il suo avvocato e che mi avrebbe denunciato. Poi però mi ha fatto sapere che, se non avessi postato altr materiali, lui non avrebbe fatto nessuna denuncia”. Dopodiché, ha parlato del compenso ricevuto dal reality in qualità di naufrago “non famoso”.

Fanelli si è lamentato della cifra ricevuta, considerata da lui “misera“, e ha dichiarato: “Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana”. “Essendo uno ‘squattrinato’ pensavo di trarne qualche soldino per vivere più dignitosamente. Purtroppo però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero”, ha poi aggiunto.

Nonostante ciò, Pietro aveva accettato la proposta, poiché pensava di poter sfruttare l’esperienza all’Isola come un trampolino di lancio per farsi conoscere da molte più persone, oltre a voler portare qualcosa di bello all’interno del programma. Ma, alla fine, le cose sono andate diversamente: “Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle loro regole hanno cercato di censurarmi. Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo, che loro desideravano avere, ma non ero io”. Insomma, Fanelli non ha sicuramente un bel ricordo della sua esperienza all’Isola dei Famosi, continuando a lanciare pesanti accuse al programma.