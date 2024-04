Isola, Peppe di Napoli ha abbandonato per amore: troppe frasi fatte

Peppe Di Napoli, da poco ritirato dall‘Isola dei Famosi, è stato ospite a Verissimo ed ha parlato della sua esperienza all’interno del reality e del perché ha abbandonato.

L’ex naufrago, con un italiano misto al dialetto, è stato un fiume in piena. Ha detto di nuovo di amare molto sua moglie Brunella, ciò lo ha spinto ad abbandonare. Il pensiero fisso che aveva per lei gli ha tolto anche il sonno durante l’esperienza.

Ha aggiunto però di aver avuto anche un infortunio all’anca che ha influito molto sulla sua decisione.

“Sull’isola sono caduto con l’anca e mi faceva male e non potevo dormire ma la maggior parte era a causa dell’amore. La lontananza mi ha fatto capire tante cose, l’amore per mia moglie ancora di più, per me con lei è sempre il primo giorno. Il segreto è guardarla anche quando dorme“.