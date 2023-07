Isola, Paolo Noise: “L’attacco ischemico? Errore di primo soccorso”

Paolo Noise torna a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2023 e non solo. Lo speaker radiofonico si svela sull’amore, sul suo passato e su cosa sogna per il suo futuro in una nuova intervista per Novella 2000. Anche se ha lasciato l’Honduras prima del previsto, il simpatico deejay ha comunque lasciato il segno nel reality show condotto da Ilary Blasi. Nella vita ha dovuto imparare ad arrangiarsi, crescendo “a pane, documentari di Piero Angela e cinematografia italiana con Pozzetto, Calà e Villaggio”.

Quando l’ha conosciuto, sua moglie Stefano Caroli, che più volte è approdata in Honduras per lui, non sapeva chi fosse. Si sono parlati solo per qualche istante, per poi risentirsi al telefono e rivedersi pochi giorno dopo. Secondo il racconto dello speaker, Stefania era sposata e dopo una settimana ha lasciato il marito. “Due settimane dopo vivevamo insieme”, racconta. Non finiscono qui i dettagli sulla donna che è al suo fianco ormai da diversi anni:

“Mia moglie mi ha salvato tredici anni fa dal percorso sbagliato da rockstar folle che avevo intrapreso. Ma ci ha messo quasi dieci anni per rimettere a posto tutto. Io, nel mio piccolo, ho cercato di salvare lei dalla sua apatia. Il segreto della felicità con mia moglie è che lei è la mia migliore amica, la mia amante, la persona con la quale riesco a parlare ininterrottamente nonostante siamo 24 ore insieme. E pensare che quando mi ha visto la prima volta io ero l’antitesi del suo prototipo di uomo, e lei per me era distante anni luce da ciò che potevo anche solo ambire”

L’Isola dei Famosi: Paolo Noise, la verità sul malore

Più volte Marco Mazzoli, che ha vinto questa edizione de L’Isola dei Famosi, ha dichiarato in Honduras che proprio Paolo l’aveva convinto a prendere parte a questa esperienza. Oggi Noise smentisce in parte questa affermazione, facendo delle precisazioni. Marco aveva intenzione di partecipare al programma, ma non da solo. Quello su cui l’ha convinto riguarda l’idea di andare insieme, con la speranza di far vedere che sono “due persone perbene, non solo i due animali dello Zoo”. Lo speaker radiofonico arriva così a parlare della sua uscita dal reality show, inizialmente avvolta nel mistero.

“Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione”

Ciò che più l’ha spaventato è stato il fatto che potesse ricapitargli una cosa del genere e che potesse rimanere paralizzato. Infatti, Noise ha iniziato ad avere degli attacchi di panico e per controllarli doveva camminare. Così ha perso altri chili: “Ora sono a -22kg, ma ho messo su massa muscolare”. Oggi può dire che con l’attività fisica giornaliera e una sana alimentazione sta sempre meglio.

Per quanto riguarda il futuro, Paolo ha un grande desiderio: lanciare almeno un film al cinema “come si deve”. Ora, però, crede siano più appetibili le serie TV. Per questo ha deciso di trasformare il suo progetto “in una versione più moderna”, per cui sta creando il trailer e pensando a una presentazione per trovare dei fondi.