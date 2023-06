Isola, morte Berlusconi: naufraghi informati. Quel gesto di Helena

Alvin ha comunicato ai naufraghi de L’Isola dei Famosi la notizia sulla morte di Silvio Berlusconi. L’inviato speciale del reality show condotto da Ilary Blasi si è così recato dai concorrenti su Playa Fantasma. A dare questo aggiornamento ci ha pensato lo stesso Alvin, attraverso il suo profilo Instagram. Come si evince dalle foto da lui pubblicate, i naufraghi sono stati chiamati a sedere sotto le tende. Infatti, in uno scatto è possibile vedere l’inviato in piedi mentre spiega a tutti loro che Berlusconi è morto.

“Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia”, ha scritto Alvin. Ciò è avvenuto nelle scorse ore, proprio quando sarebbe dovuta andare in onda la semifinale del programma. La programmazione Mediaset giustamente ha subìto dei cambiamenti per via della scomparsa di Berlusconi e, pertanto, non c’è stata alcuna diretta lunedì 12 giugno 2023. Non si sa, al momento, quando sarà possibile assistere alla semifinale, in quanto per il momento non è arrivato alcun annuncio.

Nel frattempo, i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 sono stati messi al corrente di quanto accaduto. Nella foto condivisa da Alvin è possibile vedere i concorrenti dispiaciuti per la notizia. Appaiono tutti concentrati e presi dalla triste notizia. Non si sa di preciso quale sia stata la reazione di ognuno di loro, ma dopo questo aggiornamento è tornato alla mente di molti telespettatori un gesto compiuto da Helena Prestes. Non solo, pare che la naufraga sia scoppiata in lacrime e abbia preferito restarsene un po’ da sola per metabolizzare la notizia.

Nel corso di una delle puntate di questa edizione, in modo decisamente inaspettato, la modella brasiliana aveva chiesto notizie proprio di Silvio Berlusconi. Inizialmente aveva affermato di voler fare una domanda sull’esterno, rivolgendosi direttamente a Ilary Blasi. Dopo di che, aveva chiesto quali fossero le condizioni di salute dell’ex premier.

“Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta!”, aveva dichiarato Helena Prestes su Berlusconi in zona nomination. In studio, conduttrice e opinionisti erano apparsi perplessi, in quanto nessuno si aspettava che potesse chiedere di lui. Infatti, inizialmente si pensava volesse fare una domanda su qualche suo parente.

In quella occasione Ilary Blasi, che proprio oggi si è svelata in una nuova intervista, ed Enrico Papi avevano assicurato a Helena sulle condizioni di salute di Berlusconi. La Prestes aveva dimostrato di tenere alla situazione delicata che stava affrontando l’ex Premier. Prima ancora che iniziasse il reality show, era già noto che le sue condizioni di salute non fossero delle migliori.