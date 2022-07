Isola, Mercedesz vuota il sacco su Edoardo: come stanno le cose

Cosa sta davvero succedendo tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi 2022? Molti telespettatori non hanno mai creduto che tra loro potesse realmente nascere una storia d’amore una volta concluso il reality. Una parte del pubblico, però, è curiosa di scoprire se mai ci potrà essere qualcosa di concreto a telecamere spente. La stessa Mercedesz in queste ore fa notare tutta questa curiosità da parte dei suoi fan. Proprio per spegnere questo forte interesse, la giovane Henger decide finalmente di rivelare come stanno davvero le cose.

Edoardo e Mercedesz hanno avuto modo di parlare di un ipotetico futuro insieme? Di recente, Tavassi ha fatto sapere che si sono sentiti e anche visti, in un locale, dove hanno potuto chiacchierare. Il fatto distanza al fratello di Guendalina non convince particolarmente. La sua risposta, come già è accaduto in passato, non ha soddisfatto i telespettatori più curiosi. Infatti, da parte dei due ex concorrenti della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi non arrivano mai delle risposte chiare sul loro attuale rapporto.

Ecco che oggi la figlia di Eva Henger mette un punto a tutto questo, lasciando sì la porta sempre aperta, ma chiarendo la situazione. Attraverso le Stories di Instagram, Mercedesz ammette che le fa piacere vedere questi telespettatori “così interessati” a cosa succede tra loro. A questo punto, spiega che questo per il momento non cambierà: “Purtroppo devo dirvi che non sapendo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai”.

E non finisce qui. La giovane Henger spiega quali sono i reali motivi per cui ancora per loro non è arrivata quella giusta opportunità di avviare una vera frequentazione lontano dalle luci dei riflettori. Certo, se la scintilla scatta, scatta. Eppure quel qualcosa in più sembra non essere scattato, tanto che entrambi preferiscono dare più importanza ad altro. Probabilmente nessuno dei due ha la mente libera per poter avviare una frequentazione.

“Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa, come mi accusate voi, che ‘non mi interessa Edo’ anzi… ma che semplicemente per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa)”

Dunque, ora è chiaro: attualmente entrambi non hanno in mente di avviare una frequentazione. Ecco perché non riescono mai a dare delle risposte concrete ai fan. Non sanno ciò che accadrà in futuro, ma per il momento tra Mercedesz ed Edoardo non c’è nulla.

“Ma mai dire mai, se ci sarà qualcosa saremo i primi a diverla. Come abbiamo fatto fino a ora”

La porta resta aperta, comunque. La Henger confessa di volere un gran bene al Tavassi, “che neanche sapete”. Conclude questo suo messaggio dichiarando di sperare che qualsiasi cosa accada tra loro “lui ottenga tutto quello che desidera”.