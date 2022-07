L’ex naufrago, in una lunga intervista, ha rivelato in che rapporto è rimasto con i compagni d’avventura honduregni e diverse chicche inedite

Soleil è un sogno, ma ci sono zero chance. Con Mercedesz Henger si è visto, ma c’è sempre un ‘ma’ di mezzo. Lory Del Santo meglio che gli giri al largo. Stesso discorso per Jeremias e Gustavo Rodriguez, entrambi “una delusione”. Questi i punti salienti della lunga intervista che Edoardo Tavassi ha rilasciato a Non succederà più, programma radiofonico in onda su Radio Radio. Il fratello di Guendalina, tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha anche smentito la voce che lo vorrebbe nel cast di Lol – Chi ride è fuori 3: nessuno lo ha contattato – ha riferito lo stesso Tavassi – semplicemente perché non è un comico. E se invece arrivasse una chiamata di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 7? Beh, in quel caso sarebbe tutta un’altra storia…

“Siccome io sono vergine di reality ho pensato di portare Edoardo, con tutto quello che avrei fatto a Roma”, ha esordito, spiegando che non avendo avuto esperienze pregresse in tv non aveva nemmeno la consapevolezza di stare in prima serata, innanzi a milioni di persone. “Ero al 100% me stesso – ha sottolineato Edoardo -. La gente ha percepito che non c’era niente di costruito. Vedevo qualcuno che non c’era la telecamera ed era un morto di sonno, poi invece vedeva la telecamera e si rianimava. Una di queste era Lory Del Santo, dormiva mentre quando arrivava la telecamera partiva con il monologo”.

Il suo percorso all’Isola 2022 è stato un successo. Poi la beffa dell’infortunio e del ritiro, a pochi giorni dalla finale in cui era dato tra i favoritissimi per la vittoria (alla fine ha trionfato il suo amico Nicolas Vaporidis). Il problema fisico al ginocchio ha iniziato a manifestarsi dopo che ha sbattuto su uno scoglio sott’acqua, senza manco farci caso. “Lo prendo in pieno, esco dall’acqua e il ginocchio mi cede – ha raccontato -. Mi ha fatto male solo due giorni, il referto medico mi dava praticamente due giorni di vita e con questo referto non volevano prendersi la responsabilità di farmi restare quindi ho dovuto abbandonare. Il menisco è lesionato, mi devo operare”.

Capitolo Mercedesz Henger: nel reality ci sono stati avvicinamenti e allontanamenti. Inizialmente sembrava persino che tra Tavassi e la giovane potesse nascere un qualcosa che andasse al di là dell’amicizia. Poi Edoardo ha cominciato a nutrire sospetti, insinuando che la ragazza avesse un piano e non fosse così genuina come sosteneva. Sono arrivate le liti e gli scambi di accuse. E oggi? In che rapporti è rimasto con lei?

“Io e Mercedesz abbiamo battibeccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente. Io Mercedesz la sento, l’ho vista, ci siamo visti in un locale dove c’era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio”.

Seppur per pochi giorni, in Honduras ha avuto a che fare con Soleil Sorge, discussa protagonista del GF Vip 6. Per l’italoamericana Edoardo ha un debole. Pensa però di non avere alcuna chance di conquista:

“Un conto è che vedi un personaggio in televisione, un conto che la conosci. Soleil esteticamente è il mio prototipo, mi piace da morire. Lei neanche mi guarda, ho zero chance. L’ho vista all’Isola, mi ha colpito. Poi vabbè non poteva succedere niente, penso che sarei l’ultima persona che guarderebbe sulla terra”.

Dopo il suo viaggio all’Isola, sono trapelate diverse indiscrezioni circa un suo possibile coinvolgimento nei prossimi cast di Lol – Chi ride è fuori e di Pechino Express. Cosa c’è di vero? Praticamente nulla, come ha spiegato il medesimo Tavassi, con la sua consueta schiettezza: “Non farò parte del cast di Lol. Per i giornali io devo fare Lol, Pechino Express, il Grande Fratello. Io non sono un comico, che ci facevo là. Non me l’hanno proposto perché effettivamente non sono un comico, là ci vanno i comici”.

Non è nemmeno arrivata una proposta dal Grande Fratello Vip. In questo caso, però, se Signorini dovesse chiamare, risponderebbe presente: “Il Gf Vip lo farei. È ovvio che usciti dall’Isola rinchiudersi in una casa non è ideale. C’è da dire che l’idea di stare in una casa con comfort dove mangi, fumi è diversa rispetto all’Isola. Probabilmente se Alfonso mi chiamasse la farei”.

Infine ha parlato di altri suoi ex compagni di avventura in Honduras. Con Vaporidis continua a coltivare una bella e sana amicizia. Ha rivisto anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Invece non ha proprio intenzione di incontrare Jeremias e Gustavo Rodriguez. “Io – ha narrato – ho fatto una cena, sono venuti Carmen, Nicolas, Alessandro. Poi ci siamo rivisti in un locale, ora vado a Londra da Nicolas”. “Non vorrei rivedere Jeremias e il padre, perché per me sono stati una grande delusione. Mi sono sentito tradito, ho fatto una confidenza a Jeremias ed è andata a dirla davanti a tutti, oltretutto l’ha distorta”, ha concluso.