Edoardo Tavassi, non solo Isola: ritorno in tv? Quale noto show lo vuole

Edoardo Tavassi si è presentato all’Isola dei Famosi da semisconosciuto. Di lui, tolto che per qualche gossip (ad esempio quello che lo ha visto protagonista con Diana Del Bufalo), poco o nulla si sapeva. Nel giro di tre mesi è riuscito a diventare un ‘personaggio’. In terra honduregna ha mostrato una simpatia che non è passata inosservata agli addetti ai lavori del piccolo schermo. E infatti il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, fa sapere che un importante e quotato programma televisivo starebbe pensando di arruolarlo per la prossima edizione. Di che show stiamo parlando?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica ‘Chicche di gossip’, ha spifferato che il verace romano avrebbe innescato la curiosità degli autori di Lol – Chi ride è fuori, disponibile su Amazon Prime Video, i quali sarebbero pronti a provinarlo ed eventualmente selezionarlo per la terza edizione del programma. Laddove l’operazione andasse davvero in porto, per Tavassi si prospetterebbe una squisita occasione di aumentare la propria popolarità e la propria esperienza sul piccolo schermo. Inoltre, curiosità vuole che a Lol, lo scorso anno, vi ha partecipato Diana Del Bufalo. Edoardo seguirà le orme lasciate dall’ex?

Edoardo Tavassi e L’Isola dei Famosi: quanta amarezza per la finale sfumata, ma ha comunque vinto il premio più prezioso… un amico

Il capitolino è stato beffato dal destino proprio in vista del traguardo: a un passo dalla finale nel reality dei naufraghi, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio al ginocchio. Ha tentato in tutti i modi di portare a termine il suo percorso, anche perché era dato tra i favoritissimi per la vittoria. E invece alla fine è arrivato il forfait, niente da fare.

Tuttavia, in Honduras, Edoardo ha trovato una delle cose più preziose della vita: l’amicizia. Con Nicolas Vaporidis, il vincitore dell’Isola 2022, ha stretto un forte legame, non prima di avere avuto alcune frizioni. Giorno dopo giorno, però, i due uomini si sono conosciuti, stimati e apprezzati. Chi trova un amico, trova un tesoro…