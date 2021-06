Isola, Matteo Diamante tornato in Italia ha problemi: “Dolori allo stomaco”

L’ex concorrente del reality show di Canale 5 confessa una serie di problemi una volta rientrato in Italia. Ecco come sta

Lunedì 7 giugno scorso si è conclusa la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2021 con la proclamazione di Awed vincitore. Matteo Diamante è stato il primo eliminato della finale e proprio con il giovane youtuber che ha trionfato condivide i chili persi durante l’avventura in Honduras Diamante è dimagrito di oltre 20 chili in poco meno di due mesi. L’ex naufrago ha promesso che presto la sua situazione fisica tornerà alla normalità e piano piano si rimetterà in sesto per tornare al suo peso forma. Dopo essere tornato alla normalità in Italia sono iniziati una serie di problemi abbastanza gravi. Ha riabbracciato i suoi genitori, è tornato nella sua casa, ha ripreso le proprie abitudini e soprattutto a mangiare con regolarità. Proprio questo sta causando delle difficoltà all’ex volto de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Proprio sul suo profilo Instagram ha confessato ai suoi followers:

“Mi sveglio in continuazione tutta la notte per dolori allo stomaco”

Oltre a rivelare le sue condizioni di salute che lo stanno preoccupando e non poco, Matteo Diamante si è lasciato andare rivelando di sentire molto la mancanza di Valentina Persia: “Mi manchi guerriera”. Proprio a L’Isola dei Famosi i due ex concorrenti hanno instaurato un bel rapporto di amicizia. Durante la finale, però, si sono ritrovati in uno scontro diretto ma questo non ha rotto il loro equilibrio.

Ha sorpreso molto la sua presenza nella finalissima considerato che Matteo non è molto conosciuto al grande pubblico, però il ragazzo è riuscito con il tempo a farsi apprezzare. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ai tempi di Sabrina Ghio come tronista, si è fatto notare litigando con Andrea Cerioli e Ignazio Moser.

Ricordiamo che qualche settimana fa fra Matteo e il compagno di Cecilia Rodriguez sono volati stracci. Il primo ha raccontato di avere saputo da Miryea Stabile di un accordo ai suoi danni per farlo fuori, circostanza che è stata successivamente smentita. I due ragazzi stavano arrivando anche alle mani.

Infervorati, infatti, si sono avvicinati l’uno all’altro, ma Andrea Cerioli è riuscito ad evitare che la lite passasse sul piano fisico intervenendo immediatamente.