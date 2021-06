Isola 2021, ritorno da incubo: bagagli persi e imprevisti, “una sofferenza”

Gli ormai ex naufraghi hanno documentato sui social il viaggio che li ha riportati in Italia: atterrati dopo un giorno a Milano

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 sono arrivati in Italia, oggi pomeriggio. Un lunghissimo viaggio li ha riportati a casa dall’Honduras, dopo una serie di scali e tante ore di attesa in aeroporto. Il viaggio di ritorno è durato un giorno intero e quest’anno i concorrenti hanno potuto condividere tutto con i fan, attraverso i social network. Non è mai stato documentato un viaggio di ritorno dall’Isola dei Famosi prima, perché i finalisti sono sempre arrivati in studio a programma ancora in corso quindi non potevano usare i social. Quest’anno invece si è concluso con i finalisti ancora in Honduras, e c’erano anche i semifinalisti.

Grazie a questa novità già il giorno dopo la finale i concorrenti hanno potuto riprendere in mano gli smartphone. Anzi, sono tornati attivi dopo poche ore dalla fine del programma condividendo i momenti della festa post finale. Da quel momento sono continuati ad arrivare video, foto e messaggi su Instagram. I più attivi sono stati Matteo Diamante, Ignazio Moser e Awed, che hanno condiviso i pranzi in aeroporto e le corse verso l’aereo successivo. Dall’Honduras sono volati prima in Messico e poi l’aereo che li ha riportati in Europa si è fermato a Parigi.

Le ore di attesa tra un aereo e l’altro, i pranzi consumati seduti a terra in cerchio come fossero ancora davanti al fuoco sulla spiaggia non sono tutto. Arrivati a Parigi, infatti, i naufraghi dell’Isola 2021 hanno rischiato di perdere l’aereo per Milano. Quindi hanno fatto una corsa in aeroporto, Matteo ha consegnato – idealmente – la collana leader a Isolde Kostner perché è arrivata prima di tutti. Alla fine ce l’hanno fatta, sono tutti arrivati in tempo e sono saliti sull’aereo. Le ultime ore li separavano dall’Italia. Appena atterrati a Milano erano felicissimi, hanno registrato video in cui applaudivano e festeggiavano il ritorno a casa dopo mesi di lontananza.

Erano felici sì, ma non avrebbero mai immaginato quello che sarebbe successo di lì a poco. Gli imprevisti non erano ancora finiti: “Mai una gioia fino alla fine”, ha detto Matteo Diamante annunciando che i loro bagagli sono rimasti a Parigi. Sarà finita qui? Ebbene no, perché un Diamante sconsolato ha confidato ai fan, e ad Awed lì accanto a lui, di aver perso la ricevuta della sua valigia. Sarà per caso finita qui? No, perché per qualcuno il viaggio da incubo nascondeva l’ennesimo intoppo. Ignazio Moser ha perso il portafoglio:

“Qualcosa doveva andare storto! Fino alla fine una sofferenza. Oltre ai bagagli persi anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest’Isola”

Awed era lì accanto a lui e ha commentato ironicamente così: “Pure? Allora è un disastro”. Dopo i saluti in aeroporto a Milano, i naufraghi tornati in Italia dopo l’Isola 2021 si sono separati e ognuno si è diretto verso casa. Dove aspetteranno l’arrivo dei bagagli.