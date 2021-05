Isola, Manuela Ferrera sulle protesi al sedere: “Brutta bestia l’invidia”

Dopo una settimana di permanenza all’Isola dei Famosi, Manuela Ferrera è stata eliminata durante la tredicesima puntata. L’ex meteorina ha perso contro Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo. Non è sembrata particolarmente dispiaciuta dall’esito, limitandosi a definire la sua breve esperienza come bellissima e di non essersi trovata in sintonia con i suoi compagni d’avventura. La concorrente ha raggiunto Playa Imboscada, ma ha deciso di non giocarsi una seconda opportunità insieme a Beatrice Marchetti. Cecilia Rodriguez può stare tranquilla. L’ex naufraga era convinta di potere attirare l’attenzione di Ignazio Moser, dicendosi sicura che il ragazzo avrebbe messo gli occhi su di lei.

Poco dopo il suo approdo su Cayos Cachinos suoi social in molti hanno sospettato, postando anche delle immagini prese direttamente dalle puntate del reality show condotto da Ilary Blasi, che la nuova ragazza avesse inserito delle protesi nel suo lato b. Con il suo dimagrimento per via delle ristrettezze di cibo, la questione si è fatta abbastanza evidente e sull’argomento è intervenuto l’ex di Manuela Ferrara, Biagio D’Anelli. L’opinionista di Barbara d’Urso ha confermato a Pomeriggio Cinque che la sua ex fidanzata ha delle protesi, ma ha tenuto a precisare che il ricorso al bisturi è stato dopo il loro addio.

Tornata in Italia, attualmente in quarantena come disposto dalle leggi governative a causa del Covid-19, Manuela Ferrera ha rotto il silenzio sulle protesi al suo sedere. L’ex concorrente ha voluto replicare con la sua solita verve, dopo essere venuta a conoscenza delle accuse mosse:

“Sedere normale che rialzerò e tonificherò nei prossimi 10 giorni che mi aspettano di quarantena a casa. Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa che adoro. Brutta bestia l’invidia”

Manuela Ferrera protesi al sedere: presto il confronto con Biagio D’Anelli?

Dopo gli occhi di Akash, impazza il gossip sulle protesi al lato b di Manuela Ferrera. Una volta scontata la quarantena, la ragazza sicuramente farà chiarezza anche in tv. Molto probabilmente nel salotto del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione potrebbe andare in scena un confronto con il suo ex compagno Biagio D’Anelli.

Confronto che potrebbe andare in scena da Barbara d’Urso fra due settimane circa, al termine del suo periodo in quarantena. Farà ritorno anche a L’Isola dei Famosi, ma in studio, in cui parlerà della sua breve avventura e risponderà alle critiche.