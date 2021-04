Manuela Ferrera ha le protesi al sedere: l’ex fidanzato Biagio conferma

Sì, Manuela Ferrera è rifatta. Sì, la naufraga dell’Isola dei Famosi ha le protesi al sedere. La conferma è arrivata dopo la dodicesima puntata del reality show di Ilary Blasi che ha visto l’ex volto di Tiki Taka protagonista. In Palapa, sulla spiaggia e durante le varie prove è stato impossibile non notare il lato B di Manuela. Da pochi giorni in Honduras la Ferrera è già dimagrita parecchio e così il segno delle protesi è più che mai evidente.

Tanti sui social network hanno chiesto ulteriori spiegazioni in merito alla concorrente dell’Isola dei Famosi. La risposta è arrivata a Pomeriggio 5, dove è intervenuto Biagio D’Anelli, ex del Grande Fratello Nip ed ex fidanzato di Manuela Ferrera. Biagio ha confermato che la naufraga ha le protesi al sedere che sono più che mai evidenti ora che la starlette mangia poco all’Isola dei Famosi.

Biagio D’Anelli ha inoltre spiegato a Barbara d’Urso, nel salotto di Pomeriggio 5 in cui è spesso ospite, che quando lui frequentava Manuela Ferrera l’influencer non aveva ancora le protesi ai glutei. Dunque l’intervento di Manuela deve essere stato recente.

In una vecchia intervista Manuela Ferrera ha ammesso di essere favorevole alla chirurgia estetica. L’ex compagna di Gonzalo Higuain non ha però mai svelato cosa ha rifatto. A giudicare dalle immagini che arrivano dall’Isola dei Famosi è evidente che la Ferrera oltre al lato B ha ritoccato decolleté e labbra.

Qualcuno ha ipotizzato anche gli zigomi ma in Honduras Manuela Ferrera ha assicurato che quelli sono del tutto naturali.

Isola dei Famosi: chi è Manuela Ferrera

Manuela Ferrera, 36 anni, è una modella e opinionista tv. È stata meteorina al Tg4, presenza fissa di Tiki Taka e ha posato senza veli per il calendario di For Men. È nota alle cronache rosa per via di un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain. Di recente ha assicurato di aver avuto delle avance da Paolo Brosio: confessione che ha fatto infuriare Marialaura De Vitis, la fidanzata 22enne del giornalista.