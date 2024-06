Isola, Luxuria: “Io ingrata a Pier Silvio Berlusconi? La mia verità”

Domani, mercoledì 5 giugno, su Canale 5 andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi. Dunque, domani, si scoprirà finalmente chi tra i finalisti Edoardo Stoppa, Arthur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Stoppa e Samuel Peron si aggiudicherà il premio finale. Giunge a conclusione un’edizione molto tosta del reality. Difatti, il programma ha registrato gli ascolti più bassi di sempre, segnando record storici in negativo. L’Isola dei Famosi sembra essere arrivata ormai ad un punto morto e non riesce più ad intrattenere il pubblico come una volta. Anche l’elemento novità, con la sostituzione di Ilary Blasi con Vladimir Luxuria, non ha funzionato, scatenando non poche critiche.

Inoltre, nonostante i tentativi di Pier Silvio Berlusconi, non sono mancate le polemiche. Una su tutte quella che ha coinvolto Francesco Benigno, l’ex naufrago squalificato che si è poi ribellato contro il programma dando il via ad una guerra mediatica e legale. Ad ogni modo, a pochi giorni dalla fine di quest’avventura, Vladimir Luxuria ha deciso di fare un bilancio insieme ad una dei suoi opinionisti, Sonia Bruganelli. Ospite a SDL TV, ha parlato di questo suo debutto alla conduzione e delle difficoltà derivate da esso.

La Luxuria ci ha prima tenuto a sottolineare di aver dovuto gestire un programma con una linea editoriale completamente diversa rispetto al passato. Difatti, Vladimir doveva evitare di dare spago alle liti o al trash che la Mediaset sta cercando tanto di evitare dallo scorso anno. Questo ha certamente reso più difficile per lei rendere il reality più interessante agli occhi del pubblico. Dopodiché, ha lanciato quella che sembra essere a tutti gli effetti una frecciatina verso l’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi:

Ma poi, io non l’ho manco chiesto. Cioè non è una cosa che io ho fatto in modo di… me l’hanno chiesto loro, capito? Non è che ho fatto le scarpe a Ilary.

Vladimir sulla conduzione dell’ #isola :

“Ma poi cioè…io non l’ho manco chiesto!⚰️

Cioè non è una cosa che io ho fatto in modo di..cioè?!

Me l’hanno chiesto loro capito?!” MORTA ✈️✈️ pic.twitter.com/GaPwh4focA — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) June 4, 2024

Al che, Sonia Bruganelli è scoppiata in una grande risata. Il video ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando una forte polemica. In tanti hanno accusato la conduttrice di mostrare poca riconoscenza verso chi le ha dato un’opportunità importante, addirittura invitando Pier Silvio Berlusconi a non ricontattarla per lavorare nell’azienda. Al che, Vladimir ha voluto fare chiarezza, pubblicando un video in cui ha sottolineato la sua gratitudine nei confronti dell’AD e di chiunque abbia lavorato all’Isola dei Famosi. Ecco cos’ha detto: