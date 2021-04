Isola, le lacrime di Rosaria fuori onda per Manuela: c’entra Gilles Rocca

La Ferrera ha riportato una presunta confidenza fatta dalla Cannavò, che però ha negato tutto e quando non era in collegamento è scoppiata a piangere

Nel daytime dell’Isola dei Famosi 2021 vengono mostrati spesso dei fuorionda di ciò che succede durante le puntate e così è successo anche oggi. Ieri sera c’è stato uno scontro in Palapa tra Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera, che hanno iniziato a litigare nei giorni scorsi. La convivenza sull’Isola per loro è iniziata con il piede sbagliato, ma sono costrette a convivere ancora perché adesso fanno parte del gruppo degli Arrivisti e non possono raggiungere l’altro gruppo. Come invece aveva fatto Manuela nel precedente litigio con Rosaria e con Matteo Diamante anche.

Nella puntata di ieri le due hanno discusso a proposito del turno davanti al fuoco. Manuela aveva detto: “Lei era stata ben tre ore con Gilles a passeggiare per far veglia sul fuoco”. Queste parole non sono piaciute affatto né a Rosaria né a Gilles Rocca, che vuole portare assoluto rispetto alla fidanzata Miriam. Un rispetto profondissimo che lo ha portato anche a rinunciare a un piatto di pasta ieri sera. Ma anche la Cannavò è impegnata, per cui nessuno dei due ha gradito questa insinuazione. Gilles e Rosaria avevano invitato Manuela a non giocare su questi argomenti. Durante la pubblicità, Rosaria è scoppiata in lacrime in Palapa. Si è sfogata ad alta voce con gli altri naufraghi, queste le sue parole:

“Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia? No, ma è assurdo che lei dica che io le abbia detto che ho passeggiato tre ore… C’è qualcosa che non va”

Valentina Persia le ha detto che se Manuela dovesse fare il doppio gioco allora loro la farebbero fuori subito. Anche Angela Melillo ha consolato Rosaria, dicendole che per loro la lealtà è sempre stata molto importante. Insomma, è chiaro che la Ferrera non avrebbe vita facile neanche nei Primitivi.

Scontro tra Awed e Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021

C’è stato uno scontro anche tra Roberto Ciufoli e Awed. Quest’ultimo ha nominato l’altro, che non l’ha presa bene. Awed ha spiegato che negli ultimi giorni aveva notato in Roberto un ritorno a un atteggiamento un po’ opprimente, accusa che invece Ciufoli ha respinto. Awed però ha aggiunto: “Lo hanno visto tutti e ti parlo anche a nome del gruppo che è di là. Non ti faccio nomi perché se vorranno lo diranno”. Sentendo la parola “tutti”, Roberto è corso a chiedere conferma al gruppo dei Primitivi, ma loro naturalmente hanno detto che non era vero.

Awed ha negato di aver detto che tutti erano d’accordo con lui e ha affrontato Roberto. Lui sosteneva di aver detto “elementi del gruppo che la pensano come me”, ma in realtà ha usato la parola tutti. Poi però ha aggiunto che non avrebbe fatto nomi, da questo si intuisce che si riferisse ad alcuni e non a tutti. Altrimenti perché fare nomi? In effetti però ha usato anche “tutti” e Ciufoli si è appellato a questo.