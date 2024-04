Isola, Khady e Samuel ai ferri corti, lei: “Ma non ti vergogni?”

In seguito ad un furto di cibo che si è verificato la scorsa settimana da parte di alcuni naufraghi, Pietro e Khady sono stati puniti dallo Spirito dell’Isola. Di conseguenza, i due concorrenti possono mangiare solo venti grammi di riso ed il leader Samuel Peron deve assicurarsi che non ne prendano una quantità maggiore deve. Nella puntata del daytime andata in onda oggi alle 13.00, la modella ha avuto una discussione molto accesa con il ballerino in quanto questo si è rifiutato di darle una seconda porzione di cibo.

Samuel Peron, attuale leader del gruppo di naufraghi dell’Isola dei Famosi, e la modella Khady Gueye hanno avuto una lite a causa del cibo. Nella puntata del daytime di lunedì 22 aprile, Gueye ha chiesto di poter mangiare una seconda porzione di riso dato che ne era avanzato ma Peron gliel’ha negato. Questo ha scatenato un’accesa discussione tra i due. Khady, difatti, sosteneva che le spettasse altro cibo in quanto tutti avevano mangiato tre porzioni. Lo Spirito dell’Isola è stato tuttavia chiaro: lei e Pietro non possono avere più di venti grammi di riso. Samuel Peron, in veste di leader della settimana, ha il compito di vigilare sulle porzioni di cibo assegnate ai vari naufraghi e non le ha permesso di andare contro il provvedimento preso nei suoi confronti.

Questo ha scatenato l’ira di Khady. La concorrente ha accusato il compagno di essere cattivo, invitandolo a vergognarsi per il suo comportamento.

Queste le parole della modella verso il ballerino:

Se voi ne mangiate tre, anch’io posso averne due di porzioni. Fai questo semplicemente per cattiveria.

E ancora:

Tu da leader ti alzi e ti metti in piedi per non far mangiare un po’ di riso a qualcuno. Ma non ti vergogni? Vergognati.

Peron ha respinto tutte le accuse al mittente, spiegandole che sta semplicemente mettendo in atto il regolamento del reality. Il leader le ha anche ricordato che i provvedimenti nei suoi confronti sono arrivati in seguito ad un suo comportamento scorretto e, di conseguenza, non può lamentarsi.

Il cibo gate: i provvedimenti verso Pietro e Khady

Nella puntata di giovedì 18 aprile Vladimir Luxuria ha annunciato che alcuni naufraghi avevano rubato del cibo destinato alla troupe. Pietro Fannelli è stato il primo a dichiarare di averlo mangiato, pertanto è stato punito dallo Spirito dell’Isola. Successivamente anche Khady ha ammesso di aver preso del cibo, pertanto il provvedimento ha coinvolto anche lei. I due potranno mangiare solo venti grammi di riso.