Isola: giornalista del TG5 nuovo opinionista. Ecco di chi si tratta

Manca circa un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi e il cast ancora non è completo. Anche sugli opinionisti c’è qualche incertezza. Ma Giuseppe Candela ha rivelato chi affiancherà Sonia Bruganelli.

Secondo il giornalista si continuerà a seguire il “metodo Buonamici” e quindi verrà pescato un altro conduttore del Tg5. Questa volta però toccherebbe ad un uomo, diversamente da quanto diffuso qualche settimana fa. Il fortunato sarebbe Dario Maltese. Mentre rumor precedenti avevano parlato di Elena Guarnieri.

La scelta sulla carta non sembra molto convincente perché per questo ruolo ci vorrebbe un carattere più frizzatino e con la capacità di saper criticare con le giuste parole. Mentre la Bruganelli ha già dato prova di saper fare questo lavoro, cosa diversa è per il giornalista che sarebbe alla sua prima esperienza.

Pare così naufragata l’ipotesi di avere in studio Beatrice Luzzi. Ma sulla quale c’erano già poche probabilità, dato che dovrà recuperare dall’uscita dalla Casa. Mentre le voci sulla possibilità di Alvin come opinionista ancora non sono state confermate. Sempre più probabile, invece, che il ruolo di inviata spetterà a Elenoire Casalegno.

I concorrenti: il possibile cast della prima edizione di Vladimir

Questa sarà la prima edizione che avrà come conduttrice Vladimir Luxuria. Il compito sarà molto difficile perché non solo dovrà tenere lo stesso standard di leggerezza seguito finora da Ilary Blasi, ma dovrà cercare anche di risollevare un po’ gli ascolti.

Per ora sono stati svelati 11 naufraghi, anche se non è arrivata ancora la conferma ufficiale. Dunque dovrebbero sbarcare in Honduras: Joe Bastianich, Marina Suma, Edoardo Franco, Chiara Galiazzo, Alan Friedman, Samuel Peron, Francesco Benigno, Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Selen e Matilde Brandi.

Circola poi un altro rumor secondo cui due ex allievi di Amici sarebbero in lizza per partecipare al reality. Si tratterebbe di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e Albe. Entrambi hanno partecipato alla 21esima edizione del talent.

Già sulla carta il reality parte con mille incertezze. Ci si chiede se ancora funziona e se, soprattutto, una nuova conduzione faccia bene al programma. Ora l’unica certezza che rassicura i telespettatori sembra la presenza della Bruganelli.