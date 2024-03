Isola dei Famosi, due ex allievi di Amici in lizza: ecco chi sono

Nuovi dettagli sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Solo poche ore fa, TvBlog ha svelato cinque nomi inediti che potrebbero sbarcare presto in Honduras: Matilde Brandi, Selen, Edoardo Stoppa, Artur Dainese e Francesco Benigno. Questi vanno ad aggiungersi agli altri nomi trapelati recentemente, ovvero Joe Bastianich, Marina Suma, Edoardo Franco, Chiara Galiazzo, Alan Friedman e Samuel Peron. Sono 11, dunque, i possibili naufraghi del reality condotto da Vladimir Luxuria. Ma, il portale AnticipazioniTv ha svelato che ci sarebbero altri due personaggi in lizza per il cast del programma di Canale 5. Di chi si tratta?

A quanto pare, tra i prossimi naufraghi potrebbero esserci due noti ex allievi di Amici: LDA e Albe. I due giovani cantanti hanno partecipato insieme alla 21esima edizione del talent show di Maria De Filippi. LDA era stato eliminato nel corso del serale, mentre Albe era riuscito ad arrivare in finale. Una volta usciti dal programma, entrambi hanno proseguito con le rispettive carriere musicali, pubblicando anche un singolo insieme. Difatti, durante l’esperienza ad Amici, i due hanno stretto una forte amicizia, riuscita a mantenere salda anche lontano dal contesto televisivo.

Albe e LDA all’Isola dei Famosi: l’indiscrezione bomba

Ebbene, pare che Albe e il figlio di Gigi D’Alessio condivideranno presto insieme una nuova esperienza. Secondo quanto riportato dal sito, Vladimir Luxuria avrebbe puntato i due cantanti e starebbe cercando di arruolarli nella trasmissione. Questa non è la prima volta che ex allievi di Amici hanno preso parte all’Isola dei Famosi. Nel corso degli anni, ci sono stati volti come Luca Vismara, Valerio Scanu, Moreno Donadoni e Marco Carta. Adesso, i giovanissimi artisti potrebbero seguire le loro orme e mettersi alla prova in Honduras.

Naturalmente, bisogna specificare che si tratta solamente d’indiscrezioni e che non c’è nessuna notizia certa a riguardo. In tanti credono sia poco probabile che Albe e LDA possano aver accettato un percorso simile, poiché concentrati sulla loro musica. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se il rumor si rivelerà veritiero o meno.