Isola dei Famosi, svelati 5 nuovi naufraghi: cast a quota 11, i nomi

Fervono i preparativi per L’Isola dei Famosi 2024. Tra poche settimane l’edizione ‘extra large’ del Grande Fratello di Alfonso Signorini chiuderà i battenti, lasciando spazio al reality dei naufraghi. TvBlog ha rivelato altri cinque nomi che dovrebbero entrare a far parte del cast. Trattasi di nomi provenienti da diversi ambiti del mondo dello spettacolo. Si parta da Matilde Brandi, nota showgirl romana. La 55enne è data come certa tra i prossimi concorrenti. Avrebbe già dovuto sbarcare in Honduras nel 2022, ma poi il suo ingresso nello show saltò per motivi personali.

Altro nome di peso reso noto da TvBlog è quello di Selen, attrice che ha raggiunto la fama internazionale lavorando nel mondo dei film per adulti. All’anagrafe Luce Caponegro, nel settore cinematografico di cui è divenuta un’icona ha vinto 17 premi come miglior attrice. Nel 2004 ha partecipato al reality La Fattoria.

Sempre TvBlog ha annunciato che a L’Isola dei Famosi 2024 ci sarà Edoardo Stoppa, personaggio televisivo dalla lunga carriera sul piccolo schermo. Volto di La7, Mediaset e Tv8, a breve dovrebbe sbarcare in Honduras. Nel cast dovrebbe esserci anche il modello ucraino Artur Dainese, che ha raggiunto la popolarità nel Bel Paese per essere stato uno dei tentatori di Temptation island vip, nell’edizione condotta da Simona Ventura. Infine pare che il reality dei naufraghi abbia messo sotto contratto l’attore palermitano Francesco Benigno.

Isola dei Famosi, news su cast e opinionisti

I nuovi nomi svelati dovrebbero andare ad aggiungersi a quelli trapelati di recente. Di chi stiamo parlando? Di Joe Bastianich, di Marina Suma, di Edoardo Franco, di Chiara Galiazzo, di Alan Friedman e di Samuel Peron. In totale, al momento, sono quindi 11 i naufraghi di cui si ha notizia e che dovrebbero popolare la nuova edizione del programma di Canale Cinque che, come è noto, vedrà un drastico cambio di rotta alla conduzione. Fuori Ilary Blasi e dentro Vladimir Luxuria. New entry anche sul fronte opinionisti e inviato. Sonia Bruganelli e Alvin dovrebbero sedersi in studio a commentare le vicende della trasmissione mentre Elenoire Casalegno dovrebbe essere arruolata come inviata.