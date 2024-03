Isola dei Famosi, nota cantante nel cast: ecco di chi si tratta

Ancora altre novità sul fronte Isola dei Famosi. Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione del reality, che avrà il suo inizio subito dopo la finale del Grande Fratello, prevista per metà aprile. Com’è noto, quest’anno lo show sarà condotto da Vladimir Luxuria, che è passata da opinionista a presentatrice prendendo il posto di Ilary Blasi. Al suo fianco, dovrebbero esserci Sonia Bruganelli e Alvin, che, però, devono essere ancora confermati. Si vociferava anche della possibile presenza di Beatrice Luzzi tra gli opinionisti, la quale sarebbe molto desiderata proprio dalla stessa Luxuria. Per quanto riguarda gli inviati, invece, pare proprio che ad averla vinta sia stata Elenoire Casalegno, voluta fortemente dall’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Passiamo, dunque, al cast. Fino ad ora, sono stati annunciati tre naufraghi: Joe Bastianich, Marina Suma e il vincitore della 12esima edizione di MasterChef Italia, Edoardo Franco. Quest’ultimo è stato annunciato proprio ieri, 6 marzo, da Fanpage. Nonostante manchi ancora la conferma ufficiale da parte del programma, ci sono pochi dubbi sul fatto che vedremo presti questi tre personaggi in Honduras. Ebbene, nelle ultime ore, è stato fatto il nome di una nuova papabile naufraga. Di chi si tratta? Della nota cantante Chiara Galiazzo.

Stando a quanto rivelato da Biccy, gli autori avrebbero puntato l’ex concorrente di X Factor, contattandola settimane fa per proporle di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Non è chiaro, però, quale sia stata la risposta di Chiara. Si tratterebbe del primo reality per la cantante, che non ha mai preso parte a programmi simili. Per questo, probabilmente, potrebbe non essere sicura di esporsi in un’avventura del genere.

Proprio ieri sera, la Galiazzo è stata ospite di Stasera c’è Cattelan per presentare il suo nuovo singolo, intitolato Istanti. Inoltre, è già previsto un suo tour per la prossima estate. Sembra dunque che Chiara voglia concentrarsi sulla sua carriera musicale. Tuttavia, non è da escludere una “pausa” di pochi mesi in Honduras. Bisognerà solo attendere per scoprire se vedremo la cantante tra i prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi o meno.