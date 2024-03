Isola dei Famosi, tra i naufraghi un vincitore di Masterchef: chi è

Manca poco e su Canale 5 avrà inizio una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Si tratta di un’edizione piena di novità, a partire dalla conduttrice. Difatti, dopo ben 3 anni, non tornerà Ilary Blasi, bensì al suo posto ci sarà l’ex naufraga e opinionista del programma: Vladimir Luxuria. Un ruolo inedito per la Luxuria, che ha confessato di essere al settimo cielo per quest’opportunità. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, dovrebbero esserci due volti abituati ai reality: Sonia Bruganelli (opinionista per diverse edizione al Grande Fratello Vip) e Alvin (storico inviato dell’Isola). Questi i nomi lanciati da TvBlog che, però, aspettano ancora conferma. Chi troveremo, invece, nel cast?

Fino ad ora, sono stati confermati due papabili naufraghi: il noto ristoratore e imprenditore Joe Bastianich e l’attrice Marina Suma. Ebbene, poco fa, Fanpage ha svelato il nome del terzo concorrente che si unirà a loro. Di chi si tratta? Di Edoardo Franco, vincitore della 12esima edizione di MasterChef Italia. Da tempo, si vocifera della presenza del cuoco in un programma Mediaset. La scorsa estate, si era diffusa la voce che Alfonso Signorini gli avesse proposto di entrare al Grande Fratello Vip, ricevendo un no come risposta. Adesso, Edoardo sembrerebbe aver cambiato idea e pare che presto lo vedremo alla prova direttamente in Honduras.

Inoltre, Fanpage ha anche dato un’ulteriore conferma riguardo la prossima inviata dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe essere a tutti gli effetti Elenoire Casalegno. A quanto pare, la Casalegno è riuscita a battere un gran numero di rivali uomini, grazie soprattutto al supporto di Pier Silvio Berlusconi, che l’avrebbe voluta a tutti i costi. Queste le informazioni che si sanno fino ad ora riguardo la nuova stagione dell’Isola. Naturalmente, bisognerà ancora attendere per avere conferma di tali indiscrezioni, nonché per scoprire il resto del cast.

Edoardo Franco, chi è il vincitore di MasterChef 12

Esattamente un anno fa, Edoardo Franco ha vinto la 12esima edizione di MasterChef Italia. A seguito del trionfo, ha pubblicato il suo primo libro di cucina, intitolato “Daje”. Nel croso del programma, Edoardo si è fatto amare dal pubblico grazie al suo particolare carattere, alla sua voglia di fare e alla sua comicità innata. Tutti ingredienti che potrebbero tornargli utili in un contesto come l’Isola dei Famosi, di cui pare il cuoco sarà uno dei prossimi concorrenti.