Isola, Gilles Rocca sotto accusa: “Perché l’ha fatto”, questione di soldi

Gilles Rocca continua ad essere protagonista dell’Isola dei Famosi. L’attore, regista e fonico ha lasciato l’Honduras da qualche settimana ma si continua a discutere della sua presenza nel programma di Canale 5. Sulle pagine del settimanale Nuovo Daniela Martani, che si è scontrata più volte con Gilles nel reality show Mediaset, ha lanciato un’accusa pesante a Rocca.

A detta dell’ex hostess vegana Gilles Rocca sarebbe rimasto così a lungo all’Isola dei Famosi solo per una questione di soldi:

“È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”