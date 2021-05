Isola 2021, Gilles Rocca cancella tutto: drastica scelta, frecciata a Zorzi?

Gilles Rocca dopo l’Isola dei Famosi 2021 farà ancora discutere parecchio. La sua ultima scelta, per esempio, non è passata inosservata. Un gesto drastico, che però può essere interpretato in due modi. Ma cosa sta succedendo? Come segnalato da 361magazine, Gilles Rocca ha cancellato le foto dell’Isola dal suo profilo Instagram. Gli utenti più attenti hanno notato questo particolare, a due giorni di distanza dalla sua eliminazione in effetti non ci sono più scatti che lo ritraggono nei panni di naufrago in Honduras. Non è sparita però ogni traccia di questa esperienza, perché Gilles ha lasciato un post. Sebbene non strettamente legato al reality show.

Non ci sono più le foto di Gilles Rocca sull’Isola dei Famosi, ma c’è ancora il messaggio che ha postato prima della partenza. Un messaggio in cui si preparava a questa avventura che forse aveva immaginato in modo diverso. Nel post, pubblicato una settimana prima dell’arrivo in Palapa, si diceva curioso di scoprire i suoi limiti sia fisici sia mentali. Di sicuro li ha scoperti, così come ha scoperto di non riuscire a stare lontano dalla fidanzata Miriam per così tanto tempo, senza neanche sentirla. Proprio la mancanza della fidanzata è stata causa di malessere per Gilles, o almeno così ha detto lui.

In quel messaggio era già consapevole del fatto che la testa sarebbe stata più importante del corpo, anzi fondamentale. Parole importanti e soprattutto è evidente il fatto che fosse in un certo senso consapevole delle prove più dure che lo attendevano. Per qualcuno è la fame, per lui è la mancanza degli affetti. Alla fine Gilles Rocca ha chiesto di essere nominato ed è stato eliminato. Ma forse non conserva un bel ricordo di questa esperienza, non del tutto almeno. Forse tutti gli scontri che ha avuto lo hanno portato a cancellare le foto dell’Isola dei Famosi da Instagram.

Un gesto molto forte, questo è certo. Fino a lunedì, giorno in cui è stato eliminato, c’erano diverse foto che lo ritraevano sulle spiagge dell’Honduras. Foto ovviamente pubblicate dalla persona a cui aveva affidato la gestione del profilo. Appena ha ripreso in mano lo smartphone, però, ha deciso di eliminare le foto dell’Isola 2021 dal suo profilo Instagram. Sarà stata una scelta legata a motivi di lavoro oppure è Gilles che non vuole più traccia di quei momenti?

Gilles ha parlato ai fan comunque, ha pubblicato un lunghissimo sfogo in cui si è difeso da accuse e critiche che evidentemente ha letto in rete. Ha detto di aver semplicemente mostrato le sue fragilità, si è difeso dalle accuse di essere aggressivo con le donne e di essere troppo emotivo, troppo smielato verso la fidanzata. Nessun accenno alle foto eliminate, ma tra le righe si legge un riferimento a Tommaso Zorzi: