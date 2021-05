Isola dei Famosi quattordicesima puntata: nominati, eliminato e polemiche

La quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è iniziata con l’arrivo in studio di Elisa Isoardi. La conduttrice è stata costretta a tornare a casa, concludendo così la sua esperienza in Honduras, a causa di un problema all’occhio. Ilary Blasi si è poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca, che ha mostrato un cedimento in questi ultimi giorni. In questa circostanza, si sono accesi vari scontri. In particolare, Gilles si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi.

Il naufrago poi ha ricevuto una sorpresa su Playa Palapa, dove ha avuto modo di sentire la voce della sua Miriam, che ha tentato di invogliarlo a continuare la sua esperienza con il sorriso. Ed ecco che, dopo questo video messaggio, Gilles ha ammesso di aver cambiato idea. Lui stesso ha fatto presente che questa sorpresa gli ha dato la forza che aveva perso. Dallo studio è intervenuta più volte la Isoardi, la quale ha dichiarato di non riuscire a comprendere il suo comportamento.

La serata è andata avanti con il risultato del televoto. L’eliminato di questa sera è stato Gilles con il 61%. Sono stati salvato Rosaria con il 22% e Roberto con il 17%. Prima di lasciare la Palapa, Rocca ha dato il bacio di Giuda a Isolde. È arrivato il momento della prova ricompensa, durante la quale si sono sfidati i Primitivi e gli Arrivisti. Ogni squadra ha giocato con quattro naufraghi. Ha vinto la ricompensa il primo gruppo grazie alla forza di Andrea, Ignazio, Ubaldo e Miryea.

I Primitivi hanno avuto modo di mangiare gli spiedini e, subito dopo, è arrivata in studio una delle recenti eliminate di questa edizione, Drusilla Gucci. La serata è andata avanti con Awed, che si è scambiato ironicamente un bacio con Emanuela Tittocchia, nei giorni scorsi. In questa fase della puntata, Matteo Diamante ha ricevuto una graditissima sorpresa: sua mamma dallo studio gli ha confermato che è molto orgogliosa di lui.

Per Ignazio Moser è arrivato il momento di mettersi in gioco completamente con la prova del fuoco: se supererà il record di Cerioli la sua squadra avrà la possibilità di bere caffè nei prossimi giorni! Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha vinto la prova, per la felicità dei Primitivi. Intanto, su Playa Imboscada, Gilles ha avuto l’opportunità di scegliere se proseguire questa esperienza con Beatrice.

Rocca, però, ha deciso di tornare a casa. L’appuntamento dell’Isola dei Famosi è andato avanti con la prova leader. Tra i Primitivi non prende parte al gioco Cerioli, che ha ammesso di non sentirsi in forma dopo aver effettuato la prova ricompensa. La leader dei Primitivi è Angela. Fariba ed Emanuela non hanno preso parte alla prova insieme agli altri Arrivisti e a vincere è stata Isolde!

Francesca Lodo nella postazione delle nomination ha avuto modo di ricevere un video messaggio da parte di Matteo. La conduttrice ha fatto notare che questo non era mai accaduto in un reality. Nel filmato, Diamante si è dichiarato interessato a Francesca, alla quale ha chiesto di trascorrere una serata insieme per conoscersi meglio. La Lodo è apparsa abbastanza imbarazzata e la situazione si è complicata quando ha dovuto eseguire la prova della mela proprio con Matteo!

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Roberto, Emanuela, Miryea e Ubaldo. I voti delle due leader sono stati decisivi.

Francesca ha nominato Ubaldo;

Andrea ha nominato Ubaldo;

Valentina ha nominato Miryea;

Ubaldo ha nominato Miryea;

Ignazio ha nominato Francesca;

Miryea ha nominato Francesca;

Rosaria ha nominato Roberto;

Roberto ha nominato Emanuela;

Matteo ha nominato Roberto;

Fariba ha nominato Matteo;

Awed ha nominato Roberto;

Emanuela ha nominato Roberto;

Isolde da leader ha nominato Emanuela;

Angela ha dovuto scegliere chi mandare al televoto tra i tre più nominati dei Primitivi e ha fatto il nome di Miryea; poi ha nominato da leader Ubaldo.

Isolde ha ricevuto una graditissima sorpresa: un saluto da parte dei suoi tre figli. Nel corso delle nomination degli Arrivisti, Zorzi ha notato un accanimento nei confronti di Roberto Ciufoli.