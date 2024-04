Isola, Francesco Benigno contro tutti: lite accesa con Maité Yanes

Iniziano le prime liti all’Isola dei Famosi. È passata una sola settimana dall’inizio della nuova edizione, ma la fame e le complicazioni di vivere in natura già hanno portato a scaldare gli animi dei naufraghi. In particolare, c’è un concorrente che sembra stia innervosendo i suoi compagni di viaggio. Di chi si tratta? Di Francesco Benigno, arrivato in Honduras nella seconda puntata del reality. Nonostante l’attore sia sull’Isola da meno giorni degli altri, il suo eccessivo spirito d’iniziativa ha acceso delle forte discussioni.

Come spesso accade all’Isola dei Famosi, l’accensione del fuoco può creare diversi problemi tra i naufraghi. Benigno ha infatti cercato di accendere il fuoco in una maniera che ha spazientito la compagna Maité Yanes. Nel daytime andato in onda oggi, lunedì 15 aprile, si è visto lo sfogo della modella, che si è lamentata del comportamento di Francesco. Secondo la spagnola, l’attore cercherebbe ogni pretesto per litigare: “Cade dal pero Francesco, decide di iniziare a soffiare fortissimo, ha bruciato le mani a tutti. Mi ha tolto la mano in maniera brusca. A questo punto non lo sopporto e mi sembra che sia venuto qui per litigare”.

Ma, Francesco ha insistito, facendo notare che Maité non è un’esperta nell’accensione del fuoco e, quindi, non accettando i suoi appunti. La naufraga si è agitata ancora di più, esclamando: “Ma certo che non sono un’esperta, però sono anche quella che si fa un cu*o così . Sono sempre qui e me lo faccio tutti i santi giorni. Quindi non mi va. Sei venuto a fare qui cosa?”. Presente durante la discussione, anche Edoardo Stoppa ha detto la sua, prendendo le parti della 34enne. Alla fine, i toni si sono calmati e il gruppo è riuscito ad accendere con successo il fuoco.

Maité esplode: "Mi pare sia venuto qua a litigare!" 😡😡

Ma, non è finita qui. Successivamente, Francesco Benigno si è scontrato anche con un altro compagno, Peppe Di Napoli. L’attore aveva chiesto a Peppe di aiutare Maité a tagliare i ricci, dato che giorni prima si era vantato di essere un pescivendolo. “Li ho tagliati ieri tutti io e mi sono bucato tutte le mani”, ha spiegato. La reazione del 51enne non è stata delle migliori, dato che ha rifiutato categoricamente la richiesta di Benigno: “Anche io ho cucinato l’ultima volta ma mica ti ho chiesto di farlo tu, non lo dovevi dire”.

La replica di Peppe ha infastidito ancora di più Francesco, il quale ha ricordato che, solo pochi giorni fa, ha “strillato come un matto” dopo aver preso un pesce. D’altro canto, anche il ristoratore sembra non sopportare Benigno e l’ha accusato di star recitando a favore di camera. Non solo, l’ha definito “rozzo“, per poi aggiungere che pare sia entrato in gara solo per “rompere il ca**o”.

Insomma, in pochissimi giorni, Francesco Benigno sembra essersi fatto già diversi nemici. D’altro canto, però, i fan dell’Isola dei Famosi sembrano apprezzare l’attore, che con il suo carattere frizzantino sta smuovendo finalmente le dinamiche del reality. Non resta che attendere la puntata di questa sera, lunedì 15 aprile, per vedere se Vladimir Luxuria deciderà di far confrontare Francesco con Maité e Peppe Di Napoli.