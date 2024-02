Isola, ex naufraga stronca Blasi: “Felice per Luxuria. Serve novità”

È ufficiale: Vladimir Luxuria sarà la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, subentrando dunque ad Ilary Blasi. Una notizia che circolava da tempo e che ieri, 31 gennaio è stata ufficialmente confermata dall’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, quest’ultimo ha comunque ribadito di voler continuare a collaborare con la Blasi, la quale probabilmente prenderà il timone dello show estivo, “Battiti Live”. L’annuncio ha diviso il pubblico: da un lato, c’è chi è molto contento di questa sostituzione; d’altro canto, invece, in tanti credono che sia stata scelta sbagliata e poco strategica, considerando il grande potere mediatico che Ilary ha in questo momento. Ebbene, tra le varie opinioni, c’è stata una in particolare che ha catalizzato l’attenzione.

C’è stata, infatti, una nota ex naufraga che si è espressa riguardo il cambio di guardia del reality di Canale 5. Di chi si tratta? Di Carmen Russo, concorrente di ben due edizione dell’Isola dei Famosi: la prima in assoluto nel 2003 e nel 2012. Intervistata da TAG24 alla presentazione del nuovo programma di Cinecittà World, la ballerina ha dichiarato di essere molto contenta della decisione presa dalla Mediaset, mostrando tutta la sua gioia per Vladimir Luxuria.

Secondo Carmen, Vladimir è la persona più adatta per condurre il reality. Questo perché, essendo stata sia concorrente che opinionista, conosce perfettamente le dinamiche del gioco. Dunque, sebbene abbia ammesso di essersi dispiaciuta per la Blasi, è soddisfatta che Berlusconi abbia optato alla fine per la Luxuria. Ecco le parole di Carmen Russo:

Io sono molto contenta per Vladimir perché ha fatto un percorso meraviglioso: ha fatto la concorrente, è stata inviata, opinionista. Era giusto che presentasse lei il programma. Il fatto che non ci sia più Ilary mi dispiace perché è una bella presenza ma sono dell’idea che bisogna rispettare le decisioni editoriali prese. Forse i programmi hanno anche bisogno di quel tocco di novità, proprio tornando al discorso di prima: i cambiamenti, le sorprese in questo mondo servono. Vladimir è stata una grande scelta.

Dunque, Carmen Russo ritiene che, a distanza di tre anni, sia giunto il momento per l’Isola dei Famosi di introdurre elementi di novità e freschezza, proprio ciò che porterà la Luxuria nel programma. Come reagirà Ilary Blasi alle parole della ballerina? Chissà…

Carmen Russo: “Nessuna crisi con Enzo Paolo Turchi”

Alcune settimane fa, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono finiti al centro del gossip a causa della notizia di una presunta crisi tra di loro. A far nascere le voci è stata un’intervista rilasciata da Carmen a Monica Setta, nella quale aveva dichiarato che crede sia ormale avere momenti di crisi in una coppia, specialmente in una longeva come la loro. Da lì, in tanti hanno ipotizzato che i due si fossero lasciati. Tuttavia, entrambi hanno subito smentito la notizia.

A tal proposito, proprio nelle ultime ore, la ballerina ha parlato ai microfoni di TAG24, ribadendo di non star attraversando nessun momento buio con il marito: