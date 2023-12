Carmen Russo conferma la crisi con Enzo Paolo: l’ora più buia

Cosa sta succedendo tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? Negli ultimi giorni, ha iniziato a circolare una voce che parlava di una presunta rottura tra una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Addirittura, c’è chi parlava di un nuovo uomo nella vita di Carmen Russo, sostenendo che proprio per lui avrebbe lasciato il compagno di una vita. La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ricordiamo, infatti, che Carmen ed Enzo Paolo sono sposati da ben 36 anni e, insieme, hanno una bambina di 10 anni di nome Maria. Ad ogni modo, a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la stessa ballerina.

La scorsa notte, Carmen Russo è stata ospite alla trasmissione in seconda serata di Monica Setta, “Storie di donne al bivio”. Intervistata dalla conduttrice, l’ex vippona si è mostrata molto turbata a causa dei gossip circolati recentemente. Prima di tutto, ha categoricamente smentito la separazione con il marito, insieme alle voci di un presunto nuovo compagno misterioso. Tuttavia, le parole di Carmen non sono state totalmente rassicuranti. Nonostante abbia negato la rottura definitiva, la Russo ha comunque confessato di star attraversando un momento di crisi con l’uomo che è al suo fianco da ben quattro decenni. Ecco le sue dichiarazioni:

Io sono molto arrabbiata. Ogni volta che c’è una coppia famosa che si separa, che si lascia, mettono in mezzo me ed Enzo Paolo. Io lo trovo assurdo. È una notizia che fa scalpore, siamo una coppia sotto la lente d’ingrandimento, che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è mai sentito nulla, perché c’è un rapporto vero, autentico e sincero. In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Non è bello sottolineare, a scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità.

Questa è la prima volta che si sente parlare di una vera e propria crisi tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Proprio per questo, le parole della ballerina hanno lasciato in molti basiti, facendo subito il giro del web. Si tratta di una delle coppie più affiatate e longeve del mondo dello spettacolo, nonché tra le più amate dal pubblico. Diversi utenti sui social, infatti, hanno manifestato la propria speranza affinché le cose tra i due possano presto risolversi.

Carmen Russo: “Con Enzo Paolo periodo complicato, ma non è finita”

Ad ogni modo, poco dopo, Carmen Russo ha anche spiegato di essere convinta che, a volte, gli scontri e i momenti di riflessione possano rafforzare una storia d’amore e non distruggerla. Dunque, anche questa volta, è sicura che le cose si sistemeranno presto. “Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai”, ha detto.