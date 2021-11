Carmen Russo sfrattata, il marito: “Non è vero che non volevamo pagare”

Guai per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La famosa coppia di ballerini è stata sfrattata dai locali della loro scuola di danza a Palermo. Nei giorni scorsi i due hanno ricevuto la sentenza di sfratto dalla sezione civile del tribunale monocratico di Palermo. La società proprietaria dell’immobile aveva chiesto la risoluzione del contratto per morosità. Carmen, che al momento è impegnata con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stata condannata assieme al marito all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento, in favore dell’immobiliare di 4.160,50 euro.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno pagato l’affitto per un anno, nel periodo che va da marzo 2020 a marzo 2021. I due artisti hanno spiegato che non sono riusciti a rispettare le scadenze a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma il tribunale ha deciso diversamente, facendo sapere che la conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine.

La difesa di Enzo Paolo Turchi

Al momento Carmen Russo è rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia e non ha ancora commentato la vicenda. Il marito Enzo Paolo Turchi si è difeso in un’intervista rilasciata a Blog Sicilia. Il ballerino e coreografo si è detto profondamente deluso e amareggiato per questa situazione. Il 72enne ha però assicurato che nonostante la sentenza non lasceranno Palermo e la Sicilia visto che lui e la moglie credono molto nei talenti del Sud.

Enzo Paolo Turchi ha inoltre dato la sua versione dei fatti:

“Noi abbiamo tutto scritto. Avevamo proposto di pagare tutti i debiti mensili arretrati tramite il credito d’imposta, come previsto dallo Stato che forniva questi aiuti per gli affitti durante l’emergenza Covid. I proprietari invece hanno rifiutato la nostra proposta perché li volevano in contanti. Da qui la richiesta di sfratto. Ma non è vero che non volevamo pagare. Volevamo usare il credito d’imposta e ce lo hanno impedito”

Sempre al portale ha rilasciato delle dichiarazioni importanti Gaspare Celesia, l’avvocato di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Il legale ha rivelato che i proprietari del locale hanno rifiutato il credito d’imposta. Un loro diritto, certo, ma anche un modo – secondo il difensore della coppia di Vip – per riprendere le attività dell’accademia. Celesia ha ammesso di non aver capito la necessità di questo sfratto urgente.

Enzo Paolo Turchi ci ha tenuto ad aggiungere:

“Ci sono rimasto molto male, perché è un pezzo della mia vita. Non è una cosa grave, per carità. Ma è una delusione. Troveremo altro. È andata male, ma non sono milioni. Pagheremo il debito di 30mila euro. Ma andremo avanti, pronti per ricominciare”

In attesa di aprire una nuova attività Enzo Paolo Turchi si dedica completamente alla figlia Maria, che oggi ha quasi nove anni. La bambina sta soffrendo molto per la mancanza della madre Carmen Russo, rientrata al Grande Fratello Vip per la seconda volta dopo l’esperienza nel 2017.