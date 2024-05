Isola: ennesima punizione, Stoppa si ribella: “Basta con ste ca***te”

Non c’è pace tra gli ulivi, anzi, tra i cocchi!

A poche ore dalla diretta in prima serata su Canale 5 dell’Isola Dei Famosi, nel daytime delle 13.40 è stato rivelato l’ennesimo provvedimento.

I naufraghi in Honduras si sono per l’ennesima volta macchiati della violazione del regolamento e gli animi iniziano ad infervorarsi. Edoardo Stoppa, solitamente il più pacato e zen dei due gruppi stavolta non ce l’ha fatta e ha sbottato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Lo Spirito dell’isola era stato chiaro: quando i naufraghi sono stati divisi in due gruppi avevano il divieto di comunicare tra loro, fatta eccezione per determinate fasce orarie. Secondo voi è importato qualcosa ai concorrenti? Assolutamente no, è tutto un chiacchiericcio tra le due fazioni.

Menomale che li avevano separati convinti che così avrebbero litigato meno!

La prima ad infrangere questa regola è stata Greta, che però si accusa a vicenda con Rosanna di averle parlato per prima.

Oggi invece è toccato a Valentina Vezzali ricevere la strigliata. Già, la campionessa olimpionica non si è dimostrata poi così sportiva!

L’Isola è delusa da Valentina, Stoppa non ne può più

Nel daytime andato in onda su Italia 1 è stato letto un nuovo comunicato dalla produzione che ha gettato scompiglio sulla spiaggia.

L’Isola è delusa da Valentina Vezzali, si legge, per aver parlato con membri della squadra rossa fuori dagli orari pattuiti. Il prezzo da pagare è di nuovo il fuoco: la squadra blu è costretta a spengere il falò e a non riaccenderlo per 48 ore.

Come ha reagito Valentina? Come tutti quest’anno: gettando il sasso e nascondendo la mano.

La campionessa ha infatti fatto ricadere tutta la colpa su Matilde Brandi, asserendo che lei non ha detto niente e al massimo è stata Matilde a comunicare con lei con lo sguardo.

I compagni di squadra si sono rivoltati, è l’ora di farla finita con queste infrazioni.

Edoardo Stoppa ha raggiunto il limite ed è finalmente sbottato contro la Vezzali, rimproverandola per aver dato la colpa a Matilde Brandi e per aver fatto l’ennesima ca**ata che è costata cara a tutto il gruppo.